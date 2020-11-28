Йоханнес Бё выиграл спринт на Кубке мира в Контиолахти

https://static.news.ru/photo/d26308a0-322f-11eb-8dac-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в мужском спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Лучшим из россиян вновь стал Александр Логинов, занявший 12-е место.

Бё-младший преодолел 10-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами без промахов и с результатом 23.53,0 секунды. Второй результат с одним промахом показал швед Себастьян Самуэльссон, отставший от лидера на 44,1 секунды. Замкнул тройку лучших ещё один швед Мартин Понсилуома (1 промах, +47,9 секунды).

Лучший результат в российской команде показал Александр Логинов, который с одним кругом штрафа финишировал 12-м. Матвей Елисеев промахнулся один раз и занял 14-е место. Эдуард Латыпов замкнул двадцатку лучших, допустив также один промах.

Как сообщал NEWS.ru, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на старте сезона в финском Контиолахти.