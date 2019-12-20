Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.
Бё преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 7,8 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+22,0; 0), третье — ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+1.00,0; 0).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, заняв 13-е место (+2.08,1; 1). Матвей Елисеев финишировал 30-м (+3.25,6; 1), Никита Поршнев — 31-м (+3.26,0; 2), Евгений Гараничев — 36-м (+3.53,8; 3), Эдуард Латыпов — 46-м (+4.24,9; 2), Дмитрий Малышко — 51-м (+4.50,8; 5).
Ранее мужскую спринтерскую гонку в Анси выиграл немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третье — француз Кентен Фийон Майе, писал NEWS.ru.
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