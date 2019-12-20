Фото: JOHAN AXELSSON via imago-images.de/Global Look Press

Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебряные медали в супермиксте на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе.

Первое место заняли немцы Штефани Шерер и Лукас Фрачер, преодолев дистанцию за 44 минуты 31,4 секунды и использовав 10 дополнительных патронов на огневых рубежах. Россияне отстали от победителей на 8,6...