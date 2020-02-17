Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что он вместе с партнёрами по команде смеялся над французом Эмильеном Жакленом перед гонкой преследования на чемпионате мира, который проходит в Италии.
Жаклен утром вышел на стрельбище, чтобы потренироваться перед гонкой.
Мы сначала вообще ничего не поняли, когда он вышел из отеля с винтовкой за спиной. Мы посмеялись над ним. У нас другая тактика. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, — цттирует Бё NRK.
Ранее NEWS.ru сообщал, что французский биатлонист Эмильен Жаклен занял первое место в гонке преследования на чемпионате мира. Победитель без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 15,2 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (+0,4; 2). Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую награду (+23,9; 1).
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