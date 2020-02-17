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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на критику трёхкратной олимпийской чемпионки (дважды в биатлоне, один раз — в лыжных гонках) россиянки Анфисы Резцовой, которая заявила, что не верит в успехи Экхофф без медицинской помощи.

Я слышала, что кто-то говорит обо мне чушь. Я чиста настолько, насколько это возможно... Она может приехать и увидеть, как обстоят дела на самом деле, — сказала Экхофф телеканалу TV2....