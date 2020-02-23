https://static.news.ru/photo/f25c8d64-5654-11ea-89b0-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление в гонке с общего старта на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Старался концентрироваться хорошо на стрельбе. Мне повезло на первом рубеже, а на последнем я старался подольше отдышаться перед первым выстрелом. Я старался сохранять отрыв, когда лидировал, потому что никогда не знаешь, что может случиться на последнем огневом рубеже, — сказал Бё на пресс-конференции.

Он отметил, что чемпионат мира получился отличным, но очень тяжёлым.

Я счастлив выиграть три золотых медали. Конечно, у нас очень сильная команда в целом, и мужская, и женская, что позволило выиграть обе смешанных эстафеты и женскую. Я знаю, как тяжело каждый день подниматься на подиум и давать много интервью после этого. Я хочу сначала вернуться домой, а в Нове-Место уже буду снова готовиться к борьбе за Кубок мира, — добавил биатлонист.

Ранее NEWS.ru писал, что Бё занял первое место в масс-старте на чемпионате мира в Италии. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен. Россиянин Никита Поршнев финишировал 26-м, Матвей Елисеев — 28-м.