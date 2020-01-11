https://static.news.ru/photo/027082ec-3525-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/Global Look Press

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о планах лидера сборной Йоханнеса Бё, который пропускает немецкие этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге в связи с рождением ребёнка.

Я не жду его возвращения до чемпионата мира, потому что ожидается, что его жена родит 16 января. Мне кажется, это нормально уделять столько внимания рождению своего первого ребёнка, поэтому, мне кажется, он останется дома, а присоединится к команде уже на тренировочном сборе в Мартелле перед чемпионатом мира, — рассказал Кристиансен NEWS.ru

Также атлет отметил, что считает себя лучшим спринтером в биатлоне и победил бы Бё в забеге на сто метров.

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