Известный тренер по фигурному катанию вступилась за Загитову

https://static.news.ru/photo/030bafaa-3895-11eb-993f-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный наставник фигуристов Инна Гончаренко вступилась за олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Ранее её работу на телевидении раскритиковала бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен.

В своём критическом замечании она заявила, что работа Загитовой на телевидении может вызывать лишь чувство неловкости. Фигуристка попросту не может найти правильные слова, не может задать чёткий вопрос участникам шоу.

Гончаренко, в свою очередь, вступилась за спортсменку.

Давайте Чен поставим на коньки, отправим на Олимпиаду и будем требовать от неё золотой медали? Ну это же абсурд! Загитова — такая, какая она есть. Она говорит интересно и выразительно, по-своему выражает свои мысли, — цитирует тренера Metaratings.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, Алина Загитова отреагировала на критику своей работы на шоу «Ледниковый период». Она выложила сторис в Instagram, в котором были запечатлены съёмки проекта. Подпись к обнародованным кадрам была следующая: «Собака лает, а караван идёт».

Примечательно, что через какое-то время данный пост был удалён.