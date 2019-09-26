Баскетболист назвал НБА большим шоу, которое никогда не заканчивается.

Если ты получишь травму, то просто останешься частью цирка. Куда бы мы ни пошли, все хотят с нами сфотографироваться. Мы как животные в цирке — фотографируемся и фотографируемся, — передаёт слова Йокича Sportklub.rs.