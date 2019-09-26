Сербский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Никола Йокич сравнил спортсменов с животными, выступающими в цирке, из-за повышенного внимания.
Баскетболист назвал НБА большим шоу, которое никогда не заканчивается.
Если ты получишь травму, то просто останешься частью цирка. Куда бы мы ни пошли, все хотят с нами сфотографироваться. Мы как животные в цирке — фотографируемся и фотографируемся, — передаёт слова Йокича Sportklub.rs.
Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что российский баскетбол никогда не пойдёт по пути НБА, писал News.ru.