Фото: Xue Yubin, via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Сербский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Никола Йокич сравнил спортсменов с животными, выступающими в цирке, из-за повышенного внимания.

Баскетболист назвал НБА большим шоу, которое никогда не заканчивается.

Если ты получишь травму, то просто останешься частью цирка. Куда бы мы ни пошли, все хотят с нами сфотографироваться. Мы как животные в цирке — фотографируемся и фотографируемся, — передаёт слова Йокича Sportklub.rs.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что российский баскетбол никогда не пойдёт по пути НБА, писал News.ru.

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