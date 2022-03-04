«Издевательство»: Милонов жёстко высказался об отстранении паралимпийцев РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал издевательством запрет российским спортсменам с ограниченными возможностями участвовать в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. По его словам, страны Запада уже не знают, какие ещё можно принять меры против РФ, сообщает Metaratings.ru.

Это издевательство над паралимпийцами в чистом виде... Мне, если честно, так неловко... Казалось, что Международный паралимпийский комитет базируется на более человечных понятиях... Конечно, мы это переживём, не умрём, но западные страны просто уже не знают, что ещё можно сделать, — сказал Милонов.

Он добавил, что в России даже паралимпийцы готовы объединиться вокруг главнокомандующего страны. Также депутат считает, что после этого российским спортсменам есть за что мстить.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине, но уже через сутки изменил своё решение. Причина такого шага — проведение РФ специальной военной операции по демилитаризации Украины, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.