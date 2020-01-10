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Сборная Сербии смогла пробиться в полуфинал АТР Cup, который проходит в Австралии. Там её соперниками станут теннисисты из России.

В четвертьфинале Душан Лайович и Новак Джокович смогли добиться побед над спортсменами из Канады Феликсом Ожье-Альяссимой (6:4, 6:2) и Денисом Шаповаловым (4:6, 6:1, 7:6 (7:4)) соответственно. Полуфинальные матчи пройдут в...