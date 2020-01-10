Из-за сильного дождя в Оберхофе Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение изменить трассу мужского спринта. Вместо привычных трёх кругов по 3,3 км, спортсмены пробегут четыре круга по 2,5 км.
Стрельба лёжа будет проходить после первого круга, а стоя — после третьего. Также возможны изменения трассы в предстоящий уик-энд, — сообщил корреспонденту NEWS.ru директор по коммуникациям IBU Кристиан Винклер.
Как сообщал NEWS.ru, французская биатлонистка Жюлия Симон рассказала о причинах своего неожиданного прорыва в этом сезоне.
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