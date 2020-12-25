«Из платья выпрыгнуть осталось»: Плющенко возмутился оценками Трусовой

https://static.news.ru/photo/2d632936-46fa-11eb-b99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко остался недоволен оценками судей за короткую программу своей подопечной на чемпионате России. Фигурист заметил, что это был лучший прокат спортсменки, «осталось только из платья выпрыгнуть».

Программа Трусовой была чистой, за неё спортсменка получила 75,76 балла. Однако по оценкам фигуристка уступила Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. Евгений Плющенко после проката своей подопечной не скрывал недовольства оценками судей, сообщает «Р-Спорт».

Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат, — заявил Плющенко.

Он отметил, что на флипе у фигуристки было отличное ребро, был прекрасно исполнен каскад лутц — тулуп.

Выпрыгнуть только из платья осталось. Куда лучше? Прибавка серьёзная. Судят — пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра ещё день, работаем дальше, — отметил тренер.

Как сообщал NEWS.ru, лидером в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске, стала фигуристка Анна Щербакова, которую тренирует Этери Тутберидзе. Спортсменка по итогам короткой программы набрала 80,31 балла