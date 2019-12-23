Форвард краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Владимир Ивлев после победы над подмосковными «Химками» (94:89) в матче Единой лиги в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что данный результат не будет иметь никакого значения, если южане в последней встрече этого года не смогут обыграть польский клуб «Зелена Гура».

— Вы нанесли химчанам первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Какие эмоции испытываете?

— Эмоции только положительные. Побеждать всегда хорошо, тем более такого соперника. Как показывает практика, «Локомотиву» с такими оппонентами намного проще добиваться результата.

— Что случилось в третьей четверти? Первые две «Локо» действовал неплохо, но затем провалился, позволив «Химкам» набрать аж 28 очков.

— У нас весь сезон в третьей четверти наблюдается спад в игре. Поэтому часто сталкиваемся с большими проблемами. Но мы постарались, как это было и в матче с петербургским «Зенитом», в концовке вернуть инициативу в свои руки и дожали их.

— Почему ваш соперник упустил победу? Слишком рано поверили, что гости их не смогут догнать?

— Видимо нам удалось поймать свой момент, а «Химки» встали. Матчи ведь всегда идут с перепадами, как качели. Вот им в концовке потом несколько сил не хватило.

— Не показалось, что хозяева паркета действуют излишне грубо? Многие исполнители «Химок» нахватали по 3-4 фола за встречу.

— Мне кажутся, что это их стиль такой. Они много матчей проводят в Евролиге, а там чуть другой уровень жесткости баскетбола. Вот и всё. Здесь же они их получают чуть больше, чем привыкли. Может такая установка была — играть против «Локомотива» предельно агрессивно.

— Победа над «Химками» — она особенная или ничем не отличается от любого другого успешного противостояния?

— Прямо такой вот чтобы эйфории — этого точно нет. Просто приятно, что показали неплохой баскетбол и это принесло нам свои плоды. Плюс победа была добыта на выезде с лидером Единой лиги. Это не может не приносить хорошее настроение.

— Но когда отыгрываешь по ходу матча больше 10 очков отставания — заряд эмоций получаешь большой?

— Конечно, эмоций было много. Нам просто повезло в концовке игры с «Химками», так как до этого было уже не меньше пяти матчей, когда все решалось одним броском, да и не в нашу сторону. Поэтому вдвойне приятнее, что сейчас всё сложилось так, как мы хотели.

— Сил на «Зелену Гуру» хватит или пять дней, что есть до матча, хватит, чтобы полностью восстановить потраченную энергию?

— До следующего соперника ещё много времени, сил точно хватит. Мы ещё успеем вернуться в Краснодар, там потренироваться, а затем полететь в гости к команде «Зелена Гура». Так что у нас все идёт по плану.

— Эту победу можно назвать новогодним подарком свои болельщикам или прибережете все на Польшу?

— Главное, чтобы закончили год победой над «Зеленой Гурой», а то никакого толку от успеха в противостоянии с «Химками» уже не будет.

В матче с «Химками» Владимир Ивлев провёл на паркете более девяти минут, но форвард за это время не смог отметиться набранными очками. Лучшими в составе «Локо» были Уилл Каммингс и Миндаугас Кузминскас, которые на двоих набрали 37 очков.