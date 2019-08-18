https://static.news.ru/photo/610d92f4-c1c6-11e9-ba93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял второе место на 11-м этапе турнира по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига». Соревнования проходят в английском Бирмингеме.

Спортсмен показал результат 2,23 метра.

Лидером стал его соперник Брендон Старк из Австралии. Он смог совершить прыжок на 2,28 метра. Третье место разделили китаец Ван Юй и кениец Мэттью Саве, которые уступили россиянину по количеству попыток.

Иванюк выступает в нейтральном статусе. В начале июля на турнире в Венгрии россиянин показал лучший результат сезона в мире — 2,33 метра.

12-й этап «Бриллиантовой лиги» состоится в Париже 24 августа.

Ранее News.ru писал, что российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на 10-м этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.