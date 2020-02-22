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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Александру Логинову ничего не грозит за то, что его личный тренер Александр Касперович был на чемпионате мира под чужой аккредитацией.

Саше в этой истории ничего не грозит, это то, что я вижу по документам. Касперович просто живёт в гостинице сборной России, но в качестве туриста. При этом Касперович бегал здесь...