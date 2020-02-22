Российская спортсменка Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге.
Россиянка по итогам двух заездов показала время 1 минута 27,561 секунды. Первое место заняла латвийка Элиза Цауце (1.27,481), бронза досталась Юлии Таубиц из Германии (1.27,673). Россиянка Виктория Демченко стала четвёртой (1.27,775).
Иванова занимает первое место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 907 очков. Второе место у Таубиц (880), Демченко досрочно заняла третье место (652).
Ранее NEWS.ru писал, что российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды.
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