Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил второй круг матчей против испанских команд победой над «Валенсией» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 81:70. Эта победа стала третьей в новом году для «армейцев». До этого «красно-синие» обыграли мадридский «Реал» (60:55) и «Баскония (94:90). Защитник ЦСКА Дэниэль Хэкетт рассказал, какие ошибки московский коллектив допустил против испанского соперника, а также похвалил центрального форварда Йоханнеса Фойгтманна, который стал лучшим по итогу матча, набрав 17 очков.

Йоханнес играет просто потрясающе уже давно. Он приехал играть в другую систему, и он использует все шансы не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ. Но в целом...