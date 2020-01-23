Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над испанской «Валенсией» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14).
Наши игроки заслуживают поздравлений, мы выиграли несмотря на многие обстоятельства. У нас есть проблемы с травмированными: Андрей Воронцевич подвернул ногу на тренировке перед игрой, из-за чего она у него опухла. Во время игры потеряли Даррана Хиллиарда, который ушибся головой, — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, греческий специалист добавил, что соперник приехал в Москву в очень хорошем состоянии.
«Валенсия» приехала в очень хорошем состоянии, их баскетболисты очень талантливы. Не надо забывать, что ранее они обыграли «Химки» и «Зенит». Они в целом повысили игровую активность. Мы в нападении хорошо двигали мяч, отлично поработали в защите. Нам хорошо дались трёхочковые: и в Испании (17), и в Москве (14). Мы хорошо читали игру и добились успеха, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, защитник ЦСКА Дэниэль Хэкетт рассказал, какие ошибки московский коллектив допустил против испанского соперника.
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