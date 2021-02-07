Итудис объяснил первое в истории поражение ЦСКА таллинскому «Калеву»

https://static.news.ru/photo/71010462-6958-11eb-83ae-96000091f725_660.jpg Фото: bckalevcramo/facebook.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 102:107 (25:21, 23:20, 31:27, 23:39). «Армейцы» впервые в истории проиграли сопернику из Эстонии.

Несмотря на доминирование в первые тридцать минут встречи, «красно-синим» снова не хватало сил на последнюю четверть, а усилия лёгкого форварда Даррана Хиллиарда, который по итогу матча набрал 38 очков и совершил три передачи, оказались напрасны. «Калев» не просто выровнял игру, но и вышел вперёд за три минуты до финального свистка на шесть очков (90-96).

Хозяева снова оказались в ситуации отсутствия сил на борьбу в последние секунды игры. И дело здесь не только в атаке: команде Димитриса Итудиса не удавалась игра в защите, не получалась борьба за отскок. По итогу встречи главный тренер московского коллектива поздравил противника с победой и объяснил, что помешало выиграть.

Соперники здорово атаковали, бросали без давления и смогли победить. Понятно, что проблема не только в баскетболе, ведь мы тоже набрали много очков. Во второй и третьей четвертях в последнее время мы проваливаемся из-за всего, что нам приходится проходить на площадке и внутри команды. Всё это отражается на игре, — сказал Итудис после игры.

По его словам, сейчас у «армейцев» один из самых непростых месяцев, однако они не намерены сдаваться. Как утверждает греческий специалист, «нужно держаться, верить в будущее, особенно тогда, когда вернутся в строй травмированные и мы соберёмся все вместе».

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, ранее столичная команда в гостях уступила «Зелёной Гуре» из Польши (90:93).