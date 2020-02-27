https://static.news.ru/photo/3e1dde22-59ae-11ea-9a29-fa163e074e61_660.jpg Димитрис Итудис Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский ЦСКА в ответном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на домашней арене уступил каталонской «Барселоне» со счётом 80:82 (15:18; 25:19; 20:26; 20:19). Главный тренер гостей Светислав Пешич назвал главную причину победы своих подопечных.

— Если анализировать игру от начала и до конца, смотреть на картину в целом, я считаю, что наша защита в первые двадцать минут была не на уровне, на котором можно было контролировать свою судьбу. Да, по ходу матча нам удалось сдержать Майка Джеймса, наша работа против него была правильной, но главная причина, по которой мы вошли в ритм во второй половине встречи, заключается в том, что мы улучшили свою защиту проходов. Да, мы остановили Джеймса, но ЦСКА — это не только Джеймс. Дэниэл Хэкетт проводит отличный сезон, он один из важнейших игроков команды, он здорово сыграл. Никита Курбанов попал три трехочковых, и мы не могли закрыть все позиции, которые были у ЦСКА. В конце, как всегда случается в баскетбольных матчах, у нас была та опция, которой не было у соперника. Мы могли фолить в их последней атаке, они не могли фолить в нашей. В последние секунды мы нашли Николу Миротича в привычной и удобной для него позиции, и он доказал ещё раз, что может забивать такие мячи, — начал Пешич.

— Было ли решение заигрывать Миротича в последней атаке?

— Да, Миротич был первой опцией, второй – Кори Хиггинс.

Для наставник «армейцев» Димитриса Итудиса вечер четверга сложился неудачно – несмотря на волю, которые проявили игроки ЦСКА, обыграть каталонцев не удалось, однако интрига сохранялась до последних секунд.

— Поздравляю «Барселону». Понятно, что при такой игре результат мог быть другим. Это был равный матч. Маленькие детали решили исход этой встречи. После неудачного старта мы нашли возможность выйти вперед, мы вели "+9" Но пропустили пару моментов с пик-н-попами, получили (в свое кольцо) шесть быстрых очков и завершили первую половину «+3». Было не то настроение. Соперник начал сильнее вторую половину, но мы нашли возможность в сложномй игре захватить лидерство. В конце концов все свелось к одному броску, мы смогли сравнять счет важным мячом, но «Барселона» вышла вперед на последней секунде. Тем не менее, мы играли при отличной поддержке трибун, благодарим болельщиков, но, к сожалению, не смогли подарить им победу. У меня нет претензий к команде по самоотдаче, по тому, как она боролась, — сказал Итудис.

— В матче первого круга вы обыграли «Барселону» с разницей в 29 очков, где шесть игроков набрали десять и более. Что не получилось по результативности в ответной игре?

— Мы потеряли наше положение, преимущество. Это моя ошибка.

— Вы сказали, что потеряли последнее преимущество. Как это получилось?

— Я не сказал, что мы потеряли «последнее преимущество», я сказал, что мы потеряли наше преимущество – это большая разница. Но разговор не об этом, а о деталях. Мы не можем оставить прошлое, то, что случилось в первой части чемпионата. У нас был высокий шанс в Барселоне, мы забивали много двух и трехочковых мячей в первой встрече, мы контролировали ситуацию, закрывали Миротича. В этот раз нет. В этом разница.