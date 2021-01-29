Итудис и Антонов отказались отвечать про Джеймса после поражения «Баварии»

https://static.news.ru/photo/9224e778-626c-11eb-8711-fa163e074e61_660.jpg Димитрис Итудис Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил на своей площадке немецкой «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19). Это уже третье поражение подряд для «армейцев» на домашней арене.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис объяснил причины поражения. По его словам, первые три четверти складывались неплохо, однако последняя десятиминутка оказалась провальной.

Игра была жёсткой и могла бы закончиться по-другому. Было очевидно, мы хорошо начали, но недостаточно мудро распоряжались своими фолами в первой четверти — вместо того чтобы закончить +5, закончили +2, хотя мы были в лимите. Вторая половина оставила за собой хорошие броски. В третьей четверти, когда вышли из раздевалки, провели хороший отрезок, захватили лидерство, совершили всего три потери. Но в последней четверти мы просто провалились, сделали восемь потерь — это отчасти благодаря хорошей работе в обороне соперника. Очевидно, это была не наша игра, нам не удалось её найти, у нас не было хороших бросков, — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, «ребята пытались перевернуть ситуацию все десять минут» последней четверти.

Греческий специалист также отметил, что комментировать ситуацию вокруг американского защитника Майка Джеймса он не станет.

Безусловно, скоро появится информация на официальном сайте. Я не готов что-то говорить по этому поводу, — добавил он.

Отказался обсуждать происходящее и тяжёлый форвард «красно-синих» Семён Антонов, несмотря на то что партнёр не пришёл поддержать команду в непростой игре.

Все читали в Интернете различные мнения. Клуб сделал официальное заявление, что скоро всем всё сообщит, — начал он.

Однако Антонов объяснил, что случилось после третьей четверти, по результатам которой «армейцы» обходили соперника с разницей в десять очков.

К сожалению, уступили. Были хорошие моменты по ходу матча, мы действительно сделали хороший задел, а в четвёртой подустали, не смогли реализовать открытые броски. Плюс ещё сказалось количество потерь. Мы уступили хорошей команде, — сказал Антонов после игры.

По его словам, ЦСКА хорошо сыграл в защите, пропустив только 69 очков, однако количество потерь и плохая реализация с периметра сыграли свою роль. Тем не менее не стоит исключать фактор усталости.

У нас было два перелёта, «Бавария» была здесь, в Москве, но это нас не оправдывает, потому что у нас были возможности играть, мы всё контролировали. Однако в последней десятиминутке мюнхенцы оказались чуть удачливее, — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Майк Джеймс в ближайшее время покинет расположение клуба. Причины до сих пор остаются неизвестны. Однако считать его уход сильной потерей не стоит. NEWS.ru объяснял, с чем это связано.