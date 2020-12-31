Итоги—2020: как Плющенко всколыхнул один из самых популярных видов спорта

Говоря об итогах особенного 2020 года, первое, на что все обращают внимание — это потери и убытки. Отменённые соревнования, видоизменённые турниры, слабый уровень спортсменов и, как следствие, многих состязаний. Это лишь небольшая часть проблем, с которыми столкнулись абсолютно все виды спорта. Фигурное катание, естественно, не стало исключением. Правда, в отечественной «фигурке» год прошёл так, словно коронавируса вовсе и не было. В противном случае как объяснить всё то обилие событий, который принёс нам 2020-й: громкие переходы один другого краше, мощная битва двух академий, сопряжённая с большим количеством скандалов, взаимных укоров и пересудов, триумфальный для России чемпионат Европы и не менее ошеломительный чемпионат страны. NEWS.ru вспоминает самые яркие события 2020 года в фигурном катании.

Побег от Тутберидзе

Отток учеников из группы Этери Тутберидзе не является какой-то сверхъестественной новостью. Это явление началось ещё в период Юлии Липницкой. Однако такого массового побега из тренерского штаба именитого наставника ещё не было никогда. За какие-то полгода команду покинули как минимум семь учеников, а самыми сенсационными стали переходы лидеров прошлого сезона — Александры Трусовой и Алёны Косторной — к Евгению Плющенко. В мае к «Ангелам» примкнула Трусова вместе с наставником Сергеем Розановым (ранее от Тутберидзе тренеры не убегали), а уже в конце июля в ряды бывших вступила действующая чемпионка Европы Косторная.

Эти трансферы не просто оживили 2020-й, но и привнесли множество новых сюжетов, главным их которых стала битва двух тренерские блоков — Тутберидзе и Плющенко. Уход лидеров группы дался Этери настолько болезненно, что ранее достаточно пассивный в социальных сетях и в медиапространстве тренер стала открываться с новой стороны. Тренерский штаб Тутберидзе «сливал» переписки, открыто обвинял Плющенко в переманивании фигуристок, а двукратный олимпийский чемпион, в свою очередь, жёстко критиковал как программы, так и состояние примкнувших к нему спортсменок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К сожалению, показать свою мощь за пределами информационного пространства Плющенко пока не удалось. В рамках соревнований новоиспечённые «Ангелы» выглядели негрозно. Косторная потеряла свой фирменный тройной аксель, Трусова начала миксовать сверхудачные прокаты с провальными, а в важнейшем противостоянии сезона и вовсе уступила победу ученице Тутберидзе.

Первая битва осталась за Этери, но это только начало пути — уже в 2021 году многое может измениться. Как бы там ни было, настрой и тренерские амбиции Плющенко кажутся серьёзными. И раз он в 2020-м сумел всколыхнуть отечественное фигурное катание, то попробует это повторить.

Камбэк года

Переход Трусовой и Косторной к Плющенко имел все предпосылки стать трансфером года, если бы в середине сентября не случилось не менее грандиозное событие — возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

Они расстались так, что, казалось, обратного пути нет. Воссоздать былые тёплые отношения после драмы в Пхёнчхане Медведевой и Тутберидзе не удалось. Женя, памятуя о том, какую боль ей причинил родной тренер (до разрыва они сотрудничали вместе 11 лет), перебралась в поисках лучшей жизни в Канаду.

Но заокеанский вояж не принёс каких-то выдающихся результатов. За два с половиной года под руководством Брайана Орсера Медведева только дважды поднялась на пьедестал — завоевала бронзу на чемпионате мира в 2019-м и выиграла Кубок России в том же году. Это явно не тот результат, на который рассчитывала двукратная чемпионка мира.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И если поначалу Медведевой ещё удавалось сохранять оптимизм, то 2020 год заставил фигуристку взглянуть на ситуацию под другим углом. Не лучшие результаты, плохая физическая форма и COVID-19, разделивший Женю с Орсером, вынудили фигуристку пойти на очень непростой, но очень важный для себя шаг — вернуться к бывшему тренеру.

Несмотря на большое количество надежд и предвкушений, оценить первые плоды этого воссоединения пока ещё не было возможности. Сразу после возвращения Женя попала в лазарет из-за старой травмы спины, что привело к пропуску многих соревнований. Единственный раз Медведева появилась на публике только в показательном номере на чемпионате России.

Что же, будем надеться, что грядущий год станет для фигуристки более удачным.

Мастер-класс от сборной России

Но не одними переходами запомнился 2020-й. Несмотря на то что больших соревнований в фигурном катании в ушедшем году было немного (почему так случилось, расскажем чуточку позже), наши спортсмены всё равно сумели проявить себя на международной арене.

До того момента, пока коронавирус окончательно не парализовал всю Европу, в австрийском Граце прошёл турнир Старого Света, который обернулся для нашей страны оглушительным успехом.

Мы привыкли к тому, что в последние годы наши девочки катком проходят по всем соперникам, но в Граце проявили себя абсолютно все фигуристы. Вы только вдумайтесь в это: отечественные спортсмены завоевали 10 из 12 возможных медалей, с учётом того что всё золото было на счету России. Такого в истории российского фигурного катания не было 14 лет!

Теперь остаётся только жалеть, что коронавирус не позволил нашей сборной на пике своей формы доехать до чемпионата мира. Глядишь, и там бы выдали какую-нибудь сенсацию.

Лучший турнир года

Чемпионат России, который закрывал соревновательный год, неожиданно для многих стал чуть ли не самым ярким состязанием последних лет. Не зря же говорят: как встретишь Новый год (первым соревнованием 2020-го был как раз чемпионат Европы), так его и проведёшь.

Предпосылок к тому, чтобы увидеть на турнире в Челябинске невиданную борьбу, действительно было немного. За месяц до главного турнира большинство фигуристов, в том числе и лидеров сборной, слегли с различного рода заболеваниями. В какой форме они предстанут к чемпионату России, было загадкой для всех. К счастью, все опасения в итоге оказались напрасными. Во всех дисциплинах развернулась добротная борьба, а женщины так вообще выдали настоящую феерию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова на чемпионате России продемонстрировали лучшие номера за сезон, а то и за всю карьеру. Сначала Трусова откатала лучший произвольный номер как минимум за два последних года, затем дебютантка соревнований 14-летняя Валиева исполнила сложнейшее «Болеро» так, что зал замер. И когда казалось, что лучше уже быть не может, вышла Щербакова и на морально-волевых (фигуристка не успела до конца восстановиться после пневмонии) выдала прокат жизни, который позволил ей обновить мировой рекорд (он не будет засчитан) и в третий раз подряд стать чемпионкой России.

Зал стоя аплодировал Щербаковой, а её наставники во главе с Этери Тутберидзе не могли сдержать слёз. Это был самый зрелищный и эмоциональный чемпионат России, который совершенно точно войдёт в историю.

Безвольная федерация

И немного о грустном. Говорить о том, что отечественные спортсмены не заметили коронавирус, тоже не совсем корректно. Мало того, что многие из них (в том числе и лидеры) переболели этой болячкой, так ещё наши сильнейшие фигуристы стали заложниками безвольной федерации. Триумфальный для России чемпионат Европы стал первым и последним международным турниром в этом году (Гран-при России больше напоминал репетицию к чемпионату России).

Пока федерации других видов спорта в поте лица искали и находили способы спасения сезонов, чиновники из Международного союза конькобежцев (ISU) пришли к выводу, что лучшим решением проблемы станет бездействие. Начиная с марта ISU отменил пять больших турниров — чемпионат мира (2020), юниорскую серию Гран-при, чемпионат мира среди юниоров (2021), турнир четырёх континентов (2021) и чемпионат Европы (2021). Пока единственным выжившим большим состязанием остаётся чемпионат мира 2021 года, но вероятность того, что он не повторит судьбу предшественников, крайне мала.

Благо Федерация фигурного катания на коньках России хоть как-то смогла позаботиться о своих спортсменах и организовать для них соревновательный режим — наши спортсмены на протяжении всей первой половины сезона рубились на этапах Кубка России, затем попробовали свои силы на домашнем этапе Гран-при и под конец года отгремели в Челябинске на чемпионате страны.

Внутренние чемпионаты (с нашим-то уровнем фигурного катания) — это, конечно, очень здорово, но поскорее бы уже вернулись международные состязания. Без них никак.