Московский ЦСКА в очередной раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ, но впервые за три года выиграл Евролигу, обновил состав и приступил к новой борьбе. Основной соперник «красно-синих» — подмосковные «Химки» — усилился российским чемпионом НБА Тимофеем Мозговым, который не смог найти себя за океаном, а «Зенит» (Санкт-Петербург) получил wild-card в Евролигу. Чем ещё запомнился российский и мировой баскетбол в 2019 году, рассказывает NEWS.ru вместе с заслуженным тренером России Сергеем Елевичем.

ЦСКА стал чемпионом Евролиги

Болельщики ЦСКА привыкли к регулярным победам в Единой лиге ВТБ, но три года что-то не позволяло «армейцам» поднять над головой кубок Евролиги. Команда всегда мощно показывала себя на старте сезона, но упускала преимущество в концовках. Но только не в сезоне 2018/19. После 30 матчей регулярного чемпионата, одержав победы в 24 играх, подопечные Димитриса Итудиса вышли в плей-офф «Финала четырёх», уверенно выбивая соперников одного за другим. И когда «красно-синие» в испанской Витории в полуфинале Евролиги абсолютно невероятно обыграли «Реал» со счётом 95:90, стало ясно, за чемпионство москвичи будут бороться потом и кровью. ЦСКА учёл ошибки провальных полуфиналов прошлых лет и подошёл к «Финалу четырёх» сплочённой, боевой командой: каждый баскетболист выкладывался на все 100. Самыми результативными игроками матча в составе ЦСКА стали Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, в активе которых по 20 очков. Это и позволило «армейцам» снова стать лучшей командой в Европе.

У ЦСКА всё сложилось так, как хотелось. Думаю, что победитель Евролиги определился в матче ЦСКА — «Реал», где «красно-синие» и выиграли. Дальше у них не было просто конкурентов. И вообще тот состав, который был у «армейцев» — один из сильнейших. Во-первых, глубина состава хорошая, во-вторых, по всем позициям баскетболисты были правильно расставлены. ЦСКА по праву взял звание чемпиона Евролиги. Сергей Елевич бывший главный тренер сборной России по баскетболу бывший главный тренер сборной России по баскетболу

Тимофей Мозгов вернулся в Россию

Доминирование ЦСКА как в Единой Лиге, так и в Евролиге не устраивает другой клуб — «Химки», который регулярно дышит «красно-синим» в спину, но обойти пока не может. И лето-2019 в очередной раз показало борьбу двух лидеров в трансферное окно. Оба коллектива взялись за строительство новых команд. На трансферном рынке «Химки» выложились по полной, да и ставка была сделана на проверенных бойцов, одним из которых стал Тимофей Мозгов — главный кумир баскетбольного мира, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс». В чём же проблема его ухода из НБА? Игрок показывал отличные результаты, но последний обмен поставил на его карьере в Америке крест. Тогда ещё 32-летний спортсмен перешёл в «Орландо», но ни разу не сыграл в сезоне 2018/19 в связи с проведённой операцией на колене и последующей реабилитацией, после чего клуб принял решение досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до 2020 года, по которому Мозгов зарабатывал $16 млн в год. Перезапустить карьеру центровому позволили подмосковные «Химки», где он в 2006 году начинал свой баскетбольный путь. На данный момент этот клуб терпеливо ждёт, когда легенда восстановится, не торопит баскетболиста, который не играл уже полтора года.

Я разговаривал с Тимофеем, он уже тренируется, но информацией о его здоровье, безусловно, лучше владеет медицинский персонал клуба. То, что он приехал в «Химки», — уже хорошо. Он думает о команде, для меня это очень радостно. Но будет ли он играть? Не могу сказать, — отметил Елевич.

Сборная России пробилась на олимпийскую квалификацию

Алексей Швед Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Кубок мира, который проходил в Китае, главный тренер сборной России Сергей Базаревич вынужден был отправиться без ключевых игроков: из-за травм турнир пропустили Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Тимофей Мозгов, Джоэл Боломбой и Иван Ухов, который буквально передвигался на костылях, не успев восстановиться. И даже такой немного «кастрированный» состав сделал, казалось, невозможное — добыл путёвку на Олимпиаду, пройдя первый групповой этап чемпионата. Объективно, мы оказались не готовы, но аппетит приходит во время еды, и после двух побед всем хотелось одного — продолжения банкета. Однако, как в «Золушке» карета превратилась в тыкву, так и наши парни после группового этапа, выйдя в плей-офф, вернулись домой, обидно уступив Польше. Но и для поляков Кубок не завершился победой, их обыграли испанцы, которые впоследствии и стали чемпионами.

Ряд игроков не смогли принять участие в Кубке, но шансы есть, и надо их использовать по полной программе. Я не знаю, что получится в дальнейшем, но честно скажу, что Серёжа Базаревич выжал из команды всё, что мог. У нас есть все шансы, чтобы надеяться на успех, — считает Елевич.

Дебют «Зенита» в Евролиге

Летом пресс-служба «Зенита» на своём официальном сайте опубликовала долгожданную и приятную новость для болельщиков петербургского клуба — команда получила wild-card в Евролигу. Такую возможность петербуржцы добыли благодаря расширению турнира с 16 команд до 18. Итого, с сезона 2019/20 в Евролиге выступают три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Дебют «сине-бело-голубых» пока складывается не внушительно — последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата и скромные результаты.

Пока не удовлетворён тем результатом, который показывает «Зенит» с очень хорошим составом, игроками высокого класса, прекрасным тренером. Но как у нас говорят: «Что-то в супе не хватает». Я не вижу той игры, которой бы хотел наслаждаться. Надеюсь, клуб заиграет. Я сам очень люблю Санкт-Петербург, и мне хочется, чтобы в этом городе была сильная команда, — выразил надежду бывший главный тренер сборной РФ по баскетболу.

БК «Арсенал» исключён из второго дивизиона Суперлиги за договорной матч

К сожалению, на положительной ноте 2019-й в российском баскетболе закончить не получается. Тульский «Арсенал» попался на договорном матче. И это не первый случай. Но в этот раз избежать кары не удалось. На домашнем паркете «Арсенал» уверенно обыграл ставропольское «Динамо» со счётом 82:65. После руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) заявило, что обе команды вели себя неспортивно, аннулировав счёт и засчитав техническое поражение обоим коллективам. Также до конца сезона-2019/20 отстранены три игрока тульского клуба — Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. До 31 декабря 2021 года дисквалифицирован главный тренер «Арсенала» Виктор Усков. Его коллега из «Динамо» Александр Соснин не сможет работать до окончания сезона-2019/20.

Поступила ли РФБ правильно? Однозначно, руководство дало понять: ни о каких неспортивных исходах речи и быть не может. А если кто и решит заработать на «договорняке», то получит «по шее».

Казнить, казнить, казнить — больше других вариантов нет. Для меня это нонсенс, что команды могут договориться и сыграть за счёт «лохотрона». Этого вообще не должно быть не только в баскетболе, но и в других видах спорта. РФБ поступила совершенно правильно и справедливо. Я поднимаю за это две руки. Когда я тренировал, такого не было. Но сейчас это, к сожалению, практикуется, и пошло это с Запада. Поэтому мы должны присматриваться, пресекать всеми возможными способами и казнить не только команды и тренеров, но и судей, которые принимают во всём этом участие. Нам необходимо искоренять эту проблему, которая очерняет наш вид спорта, — заявил Елевич.

«Торонто Рэпторс» стал чемпионом НБА

Раз выше мы заговорили о возвращении российского баскетболиста из НБА, то грех не вспомнить удивительный сезон «Торонто Рэпторс». «Хищники» уверенно дошли до финальной серии, где подопечные Ника Нерса встретились с «Голден Стэйт Уорриорз». Уже после четвёртого матча эксперты хоронили «воинов» по двум причинам: «Торонто» уж слишком бодро и уверенно положил в копилку две встречи на выезде, а «Уорриорз» боролся с травмами лидеров, пытаясь вытащить игры со дна. Но в итоге подопечные Стива Керра в пятом матче «сделали» соперника с разницей в одно очко (106:105) и перетащили последнюю, шестую, игру к себе домой. И вот тут занервничали все: «воины» от того, что рисковали пасть, а «хищники» от того, что могли стать чемпионом НБА в первый раз.

Фред Ванвлит Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всё решилось в последние четыре минуты: разыгрывающий защитник «Уорриорз» Куинн Кук не смог согласовать действия при смене и поплатился за это трёхочковым от другого разыгрывающего защитника, но уже «Торонто» Фреда Ванвлита. Затем последний, поймав кураж, «обманул» тяжёлого форварда и одного из лидеров «воинов» Дрэймонда Грина, который отпасовал в аут — туда, где секундой раньше находился Кук. А во время следующего владения мячом точку во встрече поставил центровой «Торонто» Марк Газоль. «Уорриорз» пытался вернуться в игру, но свисток, счёт на табло, и «Рэпторс» благодаря последним четырём очкам сотворили свою новую историю (114:110).