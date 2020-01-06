Московский ЦСКА в очередной раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ, но впервые за три года выиграл Евролигу, обновил состав и приступил к новой борьбе. Основной соперник «красно-синих» — подмосковные «Химки» — усилился российским чемпионом НБА Тимофеем Мозговым, который не смог найти себя за океаном, а «Зенит» (Санкт-Петербург) получил wild-card в Евролигу. Чем ещё запомнился российский и мировой баскетбол в 2019 году, рассказывает NEWS.ru вместе с заслуженным тренером России Сергеем Елевичем.
ЦСКА стал чемпионом Евролиги
Болельщики ЦСКА привыкли к регулярным победам в Единой лиге ВТБ, но три года что-то не позволяло «армейцам» поднять над головой кубок Евролиги. Команда всегда мощно показывала себя на старте сезона, но упускала преимущество в концовках. Но только не в сезоне 2018/19. После 30 матчей регулярного чемпионата, одержав победы в 24 играх, подопечные Димитриса Итудиса вышли в плей-офф «Финала четырёх», уверенно выбивая соперников одного за другим. И когда «красно-синие» в испанской Витории в полуфинале Евролиги абсолютно невероятно обыграли «Реал» со счётом 95:90, стало ясно, за чемпионство москвичи будут бороться потом и кровью. ЦСКА учёл ошибки провальных полуфиналов прошлых лет и подошёл к «Финалу четырёх» сплочённой, боевой командой: каждый баскетболист выкладывался на все 100. Самыми результативными игроками матча в составе ЦСКА стали Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, в активе которых по 20 очков. Это и позволило «армейцам» снова стать лучшей командой в Европе.
У ЦСКА всё сложилось так, как хотелось. Думаю, что победитель Евролиги определился в матче ЦСКА — «Реал», где «красно-синие» и выиграли. Дальше у них не было просто конкурентов. И вообще тот состав, который был у «армейцев» — один из сильнейших. Во-первых, глубина состава хорошая, во-вторых, по всем позициям баскетболисты были правильно расставлены. ЦСКА по праву взял звание чемпиона Евролиги.
Тимофей Мозгов вернулся в Россию
Доминирование ЦСКА как в Единой Лиге, так и в Евролиге не устраивает другой клуб — «Химки», который регулярно дышит «красно-синим» в спину, но обойти пока не может. И лето-2019 в очередной раз показало борьбу двух лидеров в трансферное окно. Оба коллектива взялись за строительство новых команд. На трансферном рынке «Химки» выложились по полной, да и ставка была сделана на проверенных бойцов, одним из которых стал Тимофей Мозгов — главный кумир баскетбольного мира, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс». В чём же проблема его ухода из НБА? Игрок показывал отличные результаты, но последний обмен поставил на его карьере в Америке крест. Тогда ещё 32-летний спортсмен перешёл в «Орландо», но ни разу не сыграл в сезоне 2018/19 в связи с проведённой операцией на колене и последующей реабилитацией, после чего клуб принял решение досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до 2020 года, по которому Мозгов зарабатывал $16 млн в год. Перезапустить карьеру центровому позволили подмосковные «Химки», где он в 2006 году начинал свой баскетбольный путь. На данный момент этот клуб терпеливо ждёт, когда легенда восстановится, не торопит баскетболиста, который не играл уже полтора года.
Я разговаривал с Тимофеем, он уже тренируется, но информацией о его здоровье, безусловно, лучше владеет медицинский персонал клуба. То, что он приехал в «Химки», — уже хорошо. Он думает о команде, для меня это очень радостно. Но будет ли он играть? Не могу сказать, — отметил Елевич.
Сборная России пробилась на олимпийскую квалификацию
На Кубок мира, который проходил в Китае, главный тренер сборной России Сергей Базаревич вынужден был отправиться без ключевых игроков: из-за травм турнир пропустили Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Тимофей Мозгов, Джоэл Боломбой и Иван Ухов, который буквально передвигался на костылях, не успев восстановиться. И даже такой немного «кастрированный» состав сделал, казалось, невозможное — добыл путёвку на Олимпиаду, пройдя первый групповой этап чемпионата. Объективно, мы оказались не готовы, но аппетит приходит во время еды, и после двух побед всем хотелось одного — продолжения банкета. Однако, как в «Золушке» карета превратилась в тыкву, так и наши парни после группового этапа, выйдя в плей-офф, вернулись домой, обидно уступив Польше. Но и для поляков Кубок не завершился победой, их обыграли испанцы, которые впоследствии и стали чемпионами.
Ряд игроков не смогли принять участие в Кубке, но шансы есть, и надо их использовать по полной программе. Я не знаю, что получится в дальнейшем, но честно скажу, что Серёжа Базаревич выжал из команды всё, что мог. У нас есть все шансы, чтобы надеяться на успех, — считает Елевич.
Дебют «Зенита» в Евролиге
Летом пресс-служба «Зенита» на своём официальном сайте опубликовала долгожданную и приятную новость для болельщиков петербургского клуба — команда получила wild-card в Евролигу. Такую возможность петербуржцы добыли благодаря расширению турнира с 16 команд до 18. Итого, с сезона 2019/20 в Евролиге выступают три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Дебют «сине-бело-голубых» пока складывается не внушительно — последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата и скромные результаты.
Пока не удовлетворён тем результатом, который показывает «Зенит» с очень хорошим составом, игроками высокого класса, прекрасным тренером. Но как у нас говорят: «Что-то в супе не хватает». Я не вижу той игры, которой бы хотел наслаждаться. Надеюсь, клуб заиграет. Я сам очень люблю Санкт-Петербург, и мне хочется, чтобы в этом городе была сильная команда, — выразил надежду бывший главный тренер сборной РФ по баскетболу.
БК «Арсенал» исключён из второго дивизиона Суперлиги за договорной матч
К сожалению, на положительной ноте 2019-й в российском баскетболе закончить не получается. Тульский «Арсенал» попался на договорном матче. И это не первый случай. Но в этот раз избежать кары не удалось. На домашнем паркете «Арсенал» уверенно обыграл ставропольское «Динамо» со счётом 82:65. После руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) заявило, что обе команды вели себя неспортивно, аннулировав счёт и засчитав техническое поражение обоим коллективам. Также до конца сезона-2019/20 отстранены три игрока тульского клуба — Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. До 31 декабря 2021 года дисквалифицирован главный тренер «Арсенала» Виктор Усков. Его коллега из «Динамо» Александр Соснин не сможет работать до окончания сезона-2019/20.
Поступила ли РФБ правильно? Однозначно, руководство дало понять: ни о каких неспортивных исходах речи и быть не может. А если кто и решит заработать на «договорняке», то получит «по шее».
Казнить, казнить, казнить — больше других вариантов нет. Для меня это нонсенс, что команды могут договориться и сыграть за счёт «лохотрона». Этого вообще не должно быть не только в баскетболе, но и в других видах спорта. РФБ поступила совершенно правильно и справедливо. Я поднимаю за это две руки. Когда я тренировал, такого не было. Но сейчас это, к сожалению, практикуется, и пошло это с Запада. Поэтому мы должны присматриваться, пресекать всеми возможными способами и казнить не только команды и тренеров, но и судей, которые принимают во всём этом участие. Нам необходимо искоренять эту проблему, которая очерняет наш вид спорта, — заявил Елевич.
«Торонто Рэпторс» стал чемпионом НБА
Раз выше мы заговорили о возвращении российского баскетболиста из НБА, то грех не вспомнить удивительный сезон «Торонто Рэпторс». «Хищники» уверенно дошли до финальной серии, где подопечные Ника Нерса встретились с «Голден Стэйт Уорриорз». Уже после четвёртого матча эксперты хоронили «воинов» по двум причинам: «Торонто» уж слишком бодро и уверенно положил в копилку две встречи на выезде, а «Уорриорз» боролся с травмами лидеров, пытаясь вытащить игры со дна. Но в итоге подопечные Стива Керра в пятом матче «сделали» соперника с разницей в одно очко (106:105) и перетащили последнюю, шестую, игру к себе домой. И вот тут занервничали все: «воины» от того, что рисковали пасть, а «хищники» от того, что могли стать чемпионом НБА в первый раз.
Всё решилось в последние четыре минуты: разыгрывающий защитник «Уорриорз» Куинн Кук не смог согласовать действия при смене и поплатился за это трёхочковым от другого разыгрывающего защитника, но уже «Торонто» Фреда Ванвлита. Затем последний, поймав кураж, «обманул» тяжёлого форварда и одного из лидеров «воинов» Дрэймонда Грина, который отпасовал в аут — туда, где секундой раньше находился Кук. А во время следующего владения мячом точку во встрече поставил центровой «Торонто» Марк Газоль. «Уорриорз» пытался вернуться в игру, но свисток, счёт на табло, и «Рэпторс» благодаря последним четырём очкам сотворили свою новую историю (114:110).
Конечно, никто не ожидал такого исхода. Но этот клуб достиг того результата, которого очень долго добивался. Они заслужили триумф своим терпением, желанием, работой, которую проделал и сам коллектив, и вся структура команды. Это совершенно заслуженная победа. Я рад тому, как в НБА меняются чемпионы. У нас, к сожалению, такого нет, — резюмировал Елевич.
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