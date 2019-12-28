Минувший год был наполнен сюрпризами в фигурном катании. Вся планета следила за преображениями Александры Трусовой и Анны Щербаковой, которые впервые выступили на взрослых соревнованиях, за успехами японца Юдзуру Ханю и американца Нэтана Чена, французских и китайских пар, за легендарной Алиной Загитовой, которая перед Новым годом повергла всех в шок. NEWS.ru о событиях, которыми запомнился уходящий год.

Чемпионаты Европы и мира

В январе на чемпионате Европы национальная сборная завоевала шесть медалей, но только с одним золотом, которое добыла Софья Самодурова в одиночном катании. Алина Загитова стала второй. Среди мужчин сумел удивить Александр Самарин, который, пусть и немного, но уступил испанцу Хавьеру Фернандесу, который взял седьмое золото и закончил карьеру. Российские спортивные пары уступили французам, как и в танцах на льду.

На чемпионате мира для российских мужчин всё сложилось грустно: Самарин стал аж 12-м, Андрей Лазукин — десятым, а Михаил Коляда — шестым. Но удивлять тут нечему: навязать достойную борьбу гениям в лицах японца Юдзуру Ханю и американца Нэтана Чена практически невозможно. Пары, к сожалению, также оказались не готовы к борьбе за золото: Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду. Спортивные пары, увы и ах, тоже не смогли стать лидерами, но забрали серебро и бронзу: вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а Наталья Забияко с Александром Энбертом — третьи. Женщины снова стали лучшими. И не кто-то, а сама Загитова. Её победа стала для россиянок четвёртой за последние пять лет на ЧМ. До этого на пьедестал поднимались Медведева и Туктамышева.

Удивительный финал Гран-при для Косторной и неудача Трусовой

Алёна Косторная Александр Вильф/РИА Новости

Всё золото шести этапов Гран-при в одиночном катании остались за российскими спортсменками. В Турине наши выиграли медальный зачёт и завоевали больше всех наград во взрослых соревнованиях. Это несомненный шаг вперёд после прошлогоднего финала Гран-при, на котором россияне не завоевали ни одного золота впервые с 2014 года. В этом сезоне неожиданно для всех на первую строчку забралась Алёна Косторная, хотя все ставили на машину-Трусову. Но Саша из-за падений потеряла нужные баллы. В итоге 15-летняя Александра стала третьей, а серебро досталось Анне Щербаковой. В остальных дисциплинах, к несчастью, россияне показали низкие результаты: прокаты в танцах на льду и мужском катании не принесли медалей. Единственной радостью стала бронза спортивной пары Александры Мишиной и Александра Галлямова.

Рекорды дебютантов взрослого катания

После завершения чемпионата мира для фигуристов наступила пауза и все разъехались кто куда: кто-то выступал на шоу, кто-то отправился отдохнуть, а кто-то, как, например, Александра Трусова и Анна Щербакова доросли до взрослых стартов.

Сезон для обеих дебютанток складывается просто космически: девчонки не просто ворвались во взрослое катание, они подняли его на другой уровень, набирая заоблачные баллы даже по меркам мужского катания. На этапах Гран-при осенью девочки оставили позади себя главных соперниц в лицах Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Самодуровой и Алины Загитовой.

Ещё год назад никто не мог предположить, что женское фигурное катание сможет удивить четверными прыжками. Но 15-летняя Александра Трусова заставила влюбить в себя весь мир. Именно она стала первой, кому удалось выполнить на официальных соревнованиях четверной тулуп и четверной лутц, за что попала в книгу рекордов Гиннесса. Она первая, кто смог набрать больше 240 баллов по сумме двух программ. Теперь Саша ещё и разучила тройной аксель, который поднимет её на новый уровень. Но в финале Гран-при её это не спасло. Она стала только третьей, хоть ей все и предвещали лёгкую победу.

Софья Самодурова Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова, в отличие от Трусовой, не смогла раскрыть сразу свой потенциал, но, изучив два четверных лутца, которые продемонстрировала первой, сумела покорить два этапа Гран-при, пробилась в финал и стала второй. Кроме того, именно она исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания на Skate America. За каскад из четверного лутца и тройного тулупа спортсменка получила 18,66 балла.

Ещё одна богиня команды Тутберидзе — Алёна Косторная. Делали на неё ставки? Вряд ли. Она единственная из молодых (пусть и на год старше Трусовой и Щербаковой), кто не владеет четверными прыжками, а перед началом взрослого катания и вовсе не знала, как исполнять ни один ультра-си элемент. Но при этом именно Алёна стала первой в финале Гран-при, переплюнув два мировых рекорда и показав один из самых сложных элементов — тройной аксель.

Уход Загитовой

Кому-то необходимо каждый день упорно доказывать своей техникой, чтобы о нём заговорил мир, а 17-летней Алине Загитовой необходимо было лишь сказать, что она приостанавливает карьеру. У неё есть всё золото, о котором мечтает каждый фигурист: Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, этапы и финалы Гран-при.

Все понимали, что сезон 2019/20 станет для неё непростым: юные дебютантки, которые не знают, что такое медали взрослых чемпионатов, так просто не захотят отдавать свои позиции. Желание Загитовой уйти не ново, о чём сообщила Этери Тутберидзе. Именно она убедила чемпионку мира войти в новый сезон и даже одна из её коротких программ «Me voy» символически переводится с испанского «Я ухожу».

У меня сейчас всё есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт. Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут, — сообщила Загитова в эфире Первого канала.

Так, а разве нужна дополнительная мотивация, когда молодые не просто дышат в спину, а безжалостно обходят, отбирая медали?

Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки, — объяснила Загитова.

Её уход спровоцировал огненный скандал между Тутберидзе и Плющенко. Комментируя новость об уходе, бывший спортсмен, ныне тренер, предположил, что Загитова сделала паузу, чтобы найти другого наставника. В ответ команда Тутберидзе призвала уважать решение величайшей спортсменки и не давать ей советов по поводу её будущего. «Отхватила» и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, которая не раз критиковала юную спортсменку.

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

В итоге любители фигурного катания следили за перепалками тренеров в Instagram. Надеюсь, хотя бы попкорном запаслись.

Чемпионат России

В Красноярске с 25 по 29 декабря прошёл славный чемпионат, только без главной звезды — Алины Загитовой, зато с другими популярными спортсменками: Елизаветой Туктамышевой, Евгенией Медведевой и Александрой Трусовой. Главной неожиданностью стало снятие с турнира двукратного серебряного призёра, 20-летней Медведевой после повреждение конька в короткой программе, которую, к слову, она откатала не блестяще, но хорошо. В любом случае, ясно стало одно: на равных бороться с подопечными Этери Тутберидзе: Анной Щербаковой, Алёной Костороной и Александрой Трусовой просто невозможно. И оценки за выступления это доказали: пять результатов выше мировых рекордов. Щербакова, ставшая первой, за обе программы набрала 261,87 балла. Следом за ней расположилась 16-летняя Косторная с 259,83 баллами. Тройку сильнейших замкнула Александра Трусова, в активе которой 226,34 балла.

Среди спортивных пар лучшими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (233,66). В танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов (220,74). И неожиданно для всех лучшим среди мужчин оказался Дмитрий Алиев (260,98), для которого это золото стало первым в карьере. Александр Самарин лишь третий (252,74).