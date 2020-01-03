Что перевесит — самый успешный чемпионат мира за восемь лет или организационные скандалы в СБР, триумфальный Оберхоф вначале или катастрофический Ле Гран Борнан в конце, улыбка Доротеи Вирер или нестандартный юмор Йоханнеса Бё. NEWS.ru выбрал десять главных событий в мире биатлона в уходящем году.

Оберхофский треугольник

По аналогии с Бермудским треугольником в этом биатлонном центре на юге восточной Германии всё время случаются какие-то аномалии. То туман закроет видимость спортсменам, то ветер раскидает даже палатки с едой и сувенирами, то дождь превратит трассу в кашу, а то вообще, как в «Евгении Онегине», небесная канцелярия возьмёт паузу до января и заставит отменить этап. Чего-то эдакого стоит ждать нам уже в ближайшие дни, но год назад чудо было со знаком плюс. Российские биатлонисты одержали в Тюрингии три победы, причём две из них в эстафетах, а третьей Александр Логинов открыл свой лицевой счёт. Они так и остались единственными в ушедшем году.

Лучший чемпионат за восемь лет

В последний раз до 2019 года российские биатлонисты привозили с чемпионата мира больше двух медалей только в далёком 2011 году. Причём тот чемпионат мира в Ханты-Мансийске, где россияне завоевали всего три серебра, был воспринят без золота как провальный. Серебряные медали Александра Логинова и Екатерины Юрловой-Перхт и бронза мужской эстафетной команды в Эстерсунде после неудач последних лет могут восприниматься только со знаком плюс, однако пока нет уверенности, что этот успех стал первым шагом по выходу отечественного биатлона из кризиса, а не счастливым стечением обстоятельств.

Александр Логинов Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Рекорд рыжего Бё

2019 год запомнится ещё как окончательная смена власти в мужском биатлоне. Никому не отдававший на протяжении 15 лет Большой хрустальный глобус француз Мартен Фуркад безропотно склонился перед новой силой — Йоханнесом Бё. 26-летний норвежец сейчас на голову выше всех соперников и даже с промахами на огневых рубежах может выиграть любую гонку. Прошедший сезон он завершил с рекордными 15 победами, а в этом только плановый декрет и желание помочь супруге с рождением первенца могут помешать ему повторить успех. Кстати, жену Йоханнеса зовут Хедда Дэли, поэтому Бё в шутку предложил назвать сына Бьорном и дать ему фамилию матери, чтобы в Норвегии появился полный тёзка легендарного лыжника.

Первый итальянский кубок

Итальянский биатлон пока не может похвастать такими богатыми победными традициями, как лыжные гонки в этой стране. За всю историю этого вида спорта до 2019 года здесь не было ни одного обладателя Кубка мира. И тут вдруг целый алтын: Доротея Вирер завоевала хрустальный трофей, а её подруга по команде Лиза Виттоцци стала второй в общем зачёте, причём до последнего сохраняла интригу в борьбе за Кубок мира. В новом сезоне королева и не думает сдавать позиций и на новогодний перерыв уходит в жёлтой майке лидера.

Новый лидер сборной

Не успел Антон Шипулин официально объявить о завершении спортивной карьеры и начале политической, как ему нашлась достойная замена. Александр Логинов в этом году окончательно закрепился в ранге лидера сборной. В его активе победа, личная медаль чемпионата мира и несколько спасённых эстафет, в том числе и бронза в Эстерсунде. В общем зачёте Кубка мира Логинов также занял второе место после феноменального Бё. Кроме того, Александр стал и неформальным лидером команды, готовым открыто говорить о проблемах, высказывать свою точку зрения и защищать интересы спортсменов перед руководством.

По пути Нойнер

Стоит родиться талантливой немецкой биатлонистке в Баварии, так её карьеру можно предсказать наперёд: громкая слава, все возможные титулы к 23 годам и неожиданный уход — к 26. Так было у Магдалены Нойнер, и столь же неожиданно повесила винтовку на гвоздь Лаура Дальмайер. Причины у обеих идентичны — потеря мотивации. То есть ездить по тем же захолустным деревням и комментировать биатлон за более скромные деньги мотивация есть, а бегать, выступать и пытаться быть лучшей — нет. Видимо, Кайса Мякяряйнен, которая и в без малого 37 ещё может задать жару, чего-то не понимает в этой жизни.

Кайса Мякяряйнен Antti Aimo-Koivisto/www.imago-images.de/Global Look Press

Китайский эксперимент

Громче всех в минувшее межсезонье заявили о себе китайцы, пригласившие в качестве старших тренеров своей олимпийской сборной самую звёздную чету мирового биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарью Домрачеву. Норвежец стал главным тренером и идеологом развития команды и захватил с собой сильнейших сервисёров, мази и порошки, а его супруга возглавила женскую команду, а заодно решила получать тренерский опыт, хотя раньше никогда стремления к этому не проявляла. Пиар китайцев получился неплохим, теперь за их командой следят, да и отдельные спортсмены уже зашевелились и изредка дают о себе знать.

Управленческие провалы СБР

Организационных проколов Союза биатлонистов России в минувшем году было столько, что о них впору писать отдельную статью, а потому остаётся перечислить все факты в строчку. На этапах Кубка мира команда временами оказывалась без транспорта и за свои средства добиралась на такси. Александра Логинова привезли на чемпионат Европы в Минске, но не поставили в гонку из-за незнания регламента соревнований. Взяли на работу в СБР замешанного в секс-скандале тренера Сергея Тутмина и участника странных сделок с землёй в Ленинградской области при участии Владимира Драчёва — Василия Бородкина. Со скандалом расстались с тренером Андреем Падиным, который сейчас даёт результаты в Белоруссии, и отодвинули от дел после успешного сезона Анатолия Хованцева. Устроили контрактную войну с угрозами спортсменам, а в декабре не смогли заполнить все принадлежащие федерации рекламные места. Уронили бюджет СБР до скромных 110 млн руб. и не смогли обеспечить команде достойный сервис на соревнованиях.

Не король, а первый среди равных

Грустным получился год для великолепного Мартена Фуркада. Француз не только утратил господство в мировом биатлоне, но и лидерство в своей команде. Теперь он, как монарх в эпоху феодальной раздробленности, просто первый среди равных. В финишных разборках он неоднократно получал болезненные щелчки по носу от более молодых Кентена Фийона-Майе, Симона Детьё и Эмильена Жакелена. Если у французов молодёжь продолжит расти столь же стремительно, то через пару лет они могут и на пенсию проводить легендарного биатлониста.

Мартен Фуркад Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возращение Польховского

Концовка года для сборной России была печальной. Этап во французском Ле Гран Борнане не только получился безмедальным, но и прошёл на фоне колоссального проигрыша мужской команды, виновата в котором отчасти подготовка лыж, а отчасти — неудовлетворительное физическое состояние. Тренеры вновь начали метаться, меняя решения почти каждый день и посматривая в сторону руководства, а те не нашли ничего лучшего, как поменять коней прямо на переправе. По сути, главным человеком в тренерском штабе будет теперь не Хованцев, а Валерий Польховский, назначенный вице-президентом СБР. Поможет ли этот шаг, покажет время, но скандалов и противоречий от этого точно меньше не станет.