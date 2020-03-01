https://static.news.ru/photo/9c680738-5c64-11ea-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Джанни Москон Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский велогонщик команды Ineos Джанни Москон подвергся дисквалификации во время бельгийской гонки Kuurne — Brussel — Kuurne 2020 за неспортивное поведение.

За 65 км до финиша случился завал, в который попал и 25-летний гонщик. Москон схватил и отбросил велосипед другого участника гонки и ударил одного из упавших гонщиков, пытавшегося подняться из канавы. Просмотрев записи с видеокамер, организаторы приняли решение сразу дисквалифицировать Москона.

Moscon werpt boos andermans fiets in de beek na deze valpartij. De gevolgen zijn zwaar: diskwalificatie pic.twitter.com/QHb3L94RHk — sporza (@sporza) March 1, 2020

Узнав об этом, итальянец сорвал свои гоночные номера и разорвал их.

Москон уже не в первый раз наказан за неспортивное поведение. Во время «Тура Романдии» в 2017 году, будучи гонщиком британской Sky, он оскорбил Кевина Реза из команды FDJ. В этом же году был дисквалифицирован во время чемпионата мира за то, что держался за техничку после падения. В 2018 году итальянец был снят с «Тур де Франс» и получил 5-недельную дисквалификацию за удар французского гонщика Эли Жесбера.

Ранее Австралийское спортивное антидопинговое управление (ASADA) приняло решение отстранить австралийского мотогонщика Кейда Мосига за нарушение антидопинговых правил по 19 пунктам, писал NEWS.ru.