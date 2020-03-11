https://static.news.ru/photo/d6e14996-63ae-11ea-92b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает подготовку к чемпионату мира по фигурному катанию в канадском Монреале, который пройдёт с 16 по 22 марта.

ISU не получала никакой информации от Министерства здравоохранения Квебека в отношении чемпионата мира. ISU продолжает подготовку, — говорится в пресс-релизе ISU.

Союз будет сообщать о любых решениях «компетентных органов».

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего изданию Times Colonist заявил, что ЧМ по фигурному катанию в Монреале может быть отменен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что шоу «Россия, вперёд!» с участием фигуристов сборной России, скорее всего, не состоится в запланированный день из-за указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий, писалNEWS.ru.