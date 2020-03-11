Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает подготовку к чемпионату мира по фигурному катанию в канадском Монреале, который пройдёт с 16 по 22 марта.
ISU не получала никакой информации от Министерства здравоохранения Квебека в отношении чемпионата мира. ISU продолжает подготовку, — говорится в пресс-релизе ISU.
Союз будет сообщать о любых решениях «компетентных органов».
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего изданию Times Colonist заявил, что ЧМ по фигурному катанию в Монреале может быть отменен из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что шоу «Россия, вперёд!» с участием фигуристов сборной России, скорее всего, не состоится в запланированный день из-за указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий, писалNEWS.ru.
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