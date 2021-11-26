История на наших глазах: как Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира

Гран-при в Сочи только начался, а мы уже стали свидетелями истории. Юная и талантливая Камила Валиева обновила очередной мировой рекорд. Она выдала абсолютный прокат в короткой программе на Гран-при России и тем самым превзошла мировое достижение Алёны Косторной двухгодичной давности. Рассказываем о невероятном перформансе ученице Тутберидзе и о других прокатах первого соревновательного для в Сочи.

Необъяснимое падение

Первой на лёд из российских фигуристок вышла Майя Хромых. На этапе Гран-при в Турине подопечная Этери Тутберидзе заняла второе место. Ожидалось, что Майя по кличе «Может» будет бороться за места на пьедестале. Однако прокат в короткой программе получился не очень удачным. И ведь ничего не предвещало беды.

Начала короткую программу подопечная Тутберидзе весьма уверенно: приземлила двойной аксель, тройной флип. Но в концовке программы совершенно неожиданно упала с тройного лутца, из-за чего потеряла целый каскад. Естественно, эта грубая ошибка очень сильно ударила по баллам. В итоге фигуристка за короткую программу получила только 64,72 балла. Американка Мэрайя Белл и канадка Мэдлин Шизас смогли обойти россиянку. Майя — пятая. Пока.

Зная возможности Хромых (она имеет в своём активе несколько четверных прыжков), есть надежда, что ей удастся реабилитироваться за неудачу в коротком номере и, попав на пьедестал, отобраться в финал серии. Пусть так всё и сложится.

Волшебство на льду

А теперь давайте сыграем в небольшую игру. Закройте глаза и представьте лучший прокат в жизни, в истории — как угодно — того или иного фигуриста. Тяжело представить? Не знаете, как он должен выглядеть? А мы вот теперь знаем! Камила Валиева на Гран-при в Сочи выдала совершенный прокат. Прыжки, скольжение, вращение — всё было идеально. Трогательное и проникновенное катание 15-летней фигуристки оставило неизгладимое впечатление. После финального аккорда композиции олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который комментировал соревнования, назвал болельщиков, присутствующий на арене "Айсберг" счастливчиками, так как они стали свидетелями нечто особенного.

Ожидаемо, Камила получила сумасшедшие баллы за прокат. 87,42 — это новый мировой рекорд в короткой программе. Прошлый был установлен Косторной на Гран-при-2019.

Теперь Валиевой принадлежат все мировые рекорды. Предыдущие два она обновила на этапе Гран-при в Канаде. После этого возникает всего лишь один вопрос: как вообще бороться с такой Валиевой? Как? У нас нет ответа.

Туктамышева не сдаёт позиции

Стоит сказать, что блестящий перформанс Валиевой нисколько не смутил Туктамышеву. Она вышла и выдала очень качественный прокат. Вот что значит опыт! И прыжки, и все остальные элементы были выполнены чисто (и даже на плюсы).

Казалось, после такого чистого и чувственного проката Лиза сможет обновить собственный рекорд в короткой, но у судей были свои планы на этот счёт. В итоге Лизе поставили только 80 баллов. Она могла рассчитывать и на более высокие оценки.

Впрочем, главное состоит в другом. Лиза -в деле. Она по-прежнему на высоком уровне и готова биться за самые высокие места с юными вундеркиндами.