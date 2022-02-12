Историческая победа лыжниц и перестрелка хоккеистов: итоги дня Олимпиады

Восьмой день Олимпийский игр в Пекине наконец подарил сборной России приятные эмоции. Наши лыжницы героически вырвали победу в эстафете, принеся тем самым национальной команде третье золото. Также в биатлоне мы чуть было не завоевали медаль — Максим Цветков снова остался в шаге от пьедестала. Чем ещё запомнился восьмой день Олимпиады и что ждать от наших спортсменов завтра — ниже в материале.

Долгожданное золото в эстафете

В женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине сборную России представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Хоть после серебра Непряевой в скиатлоне дела наших лыжниц в индивидуальных гонках складывались не лучшим образом, перед эстафетой всё равно россиянки назывались одними из главных фавориток. И им свой статус удалось подтвердить.

Мы очень уверенно начали эстафету. Стартовавшая первым номером Ступак, завершила свой этап на первом месте. Но далее мы начали немного отдавать позиции. Несмотря на все усилия Непряевой, она пропустила вперёд немку — отставание составило четыре секунды. Следом шла Сорина. Ей удалось вначале вырваться вперёд, но оторваться окончательно от немецкой лыжницы она не смогла — передала эстафету Степановой со вторым результатом. И вот судьба медали оказалась в руках 21-летней спортсменки. И она не подкачала.

Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероника прошла этап очень мощно, очень быстро. По настрою, по движению было видно, что Степанова никому не отдаст золото в эстафете. Так но и получилось — победа у сборной России. После финиша девушки рыдали, обнимались, ликовали, танцевали. И вместе с ними вся страна. В последний раз мы брали золото на Олимпийских играх в эстафете аж в 2006 году!

Цветков снова в шаге от медали

Могли зацепиться за медали сегодня в мужском спринте в биатлоне, но не хватило совсем немного. Максим Цветков снова остался с деревянной медалью. Сначала не повезло в индивидуальной гонке, а теперь — в спринте.

Максим уверенно шёл всю дистанцию, не допустил ни одного промаха, но финишный круг провалил. У самого финиша Тарьей Бо обогнал его на какие-то 1,7 секунды! Как же обидно за Максима! Впрочем, биатлонист заверил, что два четвёртых места не сломают его. Будем на это надеяться. Завтра будет гонка преследования — ключевой старт для Цветкова.

Личный рекорд Синициной и Кацалапова

В фигурном катании начались соревнования танцевальных дуэтов. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выдали очень мощный ритм-танец и заработали за свой прокат 88,86 — это их личный рекорд. Пока лидеры сборной России идут на втором месте. Они уступают французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которым удалось установить мировой рекорд в ритм-танце — 90,83. Но ещё ничего не потеряно. Вика с Никитой продолжают борьбу за золото.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Стоит отметить, что остальные дуэты из России также показали очень неплохие результаты. Александра Степанова и Иван Букин идут на пятой строчке и претендуют даже на попадание на пьедестал. А дочка Тутберидзе Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным пока идут на 14-м месте.

Новые подробности в деле Валиевой

Сегодня появились новые подробности в деле Камилы Валиевой. Главная из ни состоит в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт заседание выездной панели 13 февраля в 15:30 (по мск), а решение по делу фигуристки будет оглашено в первой половине дня 14 января. Уже даже известны арбитры заседания. Ими станут итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич. От решения CAS будет зависеть, сможет ли Камила Валиева выступить в личных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине!

Камила Валиева Александр Вильф/РИА Новости

К слову, сегодня впервые по теме выступила тренер Валиевой Этери Тутберидзе. Она отметила, что она нисколько не сомневается в том, что Валиева чиста и невинна.

Сумасшедший матч хоккеистов

Очень жаркий матч выдали хоккеисты сборных России и Чехии. Игроки обеих команд устроили настоящую перестрелку. Всего в игре было забито 11 голов. В составе сборной России отличились Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. Впрочем, несмотря на все старания наших хоккеистов, матч всё равно завершился в пользу чехов. Уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0).

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Михаил Григоренко (слева) и игрок сборной Чехии Томаш Кундратек в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Чехии на XXIV зимних Олимпийских играх — 2022 Алексей Филиппов/РИА Новости

Но расстраиваться не стоит, подопечные Алексея Жамнова всё равно вышли в плей-офф с первого места из группы В. Следующая остановка — четвертьфинал.

Кстати, женская сборная по хоккею сегодня вылетела с турнира.

Что смотреть 13 февраля

Главное событие 13 февраля — это мужская эстафета у лыжников. Девушки уже со своей задачей справились — пора бы и парням честь знать. Шансы на победу у сборной России очень неплохие. Наши главные соперники, норвежцы, сейчас испытывают трудности — это может нам сыграть на руку. Если наши лыжники добьются победы, то она станет первой с 1980 года. Почему бы не постараться наконец обновить результат? Эстафета начнётся в 10:00.

Богатый на события день будет завтра биатлоне. Сначала гонка преследования состоится у женщин (12:00), затем — у мужчин (13:45). Памятуя последние результаты в биатлоне, делать какой-либо прогноз тяжело, но очень хочется верить, что хотя бы у женщин получится попасть в призы. Та же Кристина Резцова вполне способна на этот результат.

Стоит обратить внимание также на финал в конькобежном спорте. Девушки побегут дистанцию на 500 метров. Зацепиться за медали будет непросто, но небольшая надежда всё-таки есть. Начало соревнований в 16:55.