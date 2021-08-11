Историческая ерунда: российские болельщики желают смерти украинской судье

Олимпиада-2020 в Токио завершилась в прошлое воскресенье, турнир личного многоборья в художественной гимнастике — и вовсе в субботу. Но страсти вокруг финала, где гегемонии России пришёл конец, продолжают витать в воздухе и искать мишень. Иногда даже попадают в конкретную цель. На этот раз ею стала не победительница соревнований израильтянка Линой Ашрам. Дело дошло до арбитров.

Спустя совсем небольшое время после финала соревнований Олимпийский комитет России назвал имена тех самых 15 судей. Среди них была и украинка Наталья Ерёмина.

Вообще, надо признать, у российской стороны вопросы возникали к конкретной бригаде — D, которая занимается оценкой сложности программ и упражнений. В неё входили Ерёмина, аргентинка Ариэль Миланезио, француженка Ева Серрано и швейцарка Оран Сютер.

Собственно, оглашённый список напомнил испанскую корриду — вот красная тряпка, дело только за быками. В итоге российские болельщики нашли страницы арбитров и не скупились на негативные комментарии. Дошло и до угроз. Поэтому некоторые из них были вынуждены скрыть свои страницы в социальных сетях.

В первую очередь это коснулось Ерёмину, за которую вступилась соотечественница, арбитр Лидия Виноградная. Началось всё с того, что гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Facebook опубликовала видеоответ Виноградной, которая объяснила причины поражения сестёр-близняшек Дины и Арины Авериных. Затем уже в российском СМИ вышла статья от имени судьи, но остановить быка было уже поздно.

К слову, в материале она объяснила некоторые тонкости правил, в том числе и наказание за потери предмета. До 2017 года, как утверждает Виноградная, потери действительно оказывали серьёзное влияние на итоговые оценки. Сейчас же если трудность доходит до 18 баллов, то исполнение всего до 10. Получается, что влияние потери сократилось. Именно по этой причине Ашрам не сильно пострадала.

Тогда мы вспоминаем Арину, которой поставили жуткие 15 баллов, хотя она просто заменила ленту. Но и тут подоспел ответ — важна причина. В гимнастике действует правило: если на ленте появился даже мизерный узел, а спортсмен вовремя это не заметил, то гимнастке не засчитывают ничего, кроме рисков. Получилось так, что Арина осталась без баллов за все элементы тела, предмета и танцевальные дорожки. В следующем цикле такое правило будет изменено.

Дина Аверина Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

Естественно, она прошлась и по выступлениям сестёр, назвав их далеко не идеальными. Только дело в том, что и у Ашрам были свои неточности — то носок не дотянет, то шпагат. Как ни крути, объяснения понятны, но как же так получается, что в квалификации Аверины доминировали, а в финале неожиданно уступили место израильтянке? Прямо-таки всё дело исключительно в качестве исполнения? Если уж главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что это было предвзято, а у экс-гимнастки Маргариты Мамун, комментирующей выступления, не хватило слов, чтобы объяснить решение судейской коллегии, то что тут ещё добавить?

Болельщиков, судя по всему, слова Виноградной особо не убедили, так что дополнительную порцию гнева всё равно пришлось выслушивать.

Спустя время она вновь опубликовала послание, в котором призналась, что не понимает поведение болельщиков.

Я должна была высказаться, и просто сняв видео с Анной Ризатдиновой, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти, — отметила украинка.

Всегда казалось, что самые яростные болельщики в фигурном катании (да-да, футбол и рядом не стоит с тем, как фанаты отстаивают фигуристов), но теперь можно точно сказать, что художественная гимнастика ни на йоту не уступает. Ерёминой, которая оказалась на поле боя в Токио, досталось не меньше. Виноградная посчитала, что словесное «нападение» на коллегу связано ни с чем иным, как с паспортом.

Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Ерёмина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более лукавой в отношении россиянок. Мы ценим российских гимнасток, они великие спортсменки, и мы также уважаем их тренеров и судей, — добавила Виноградная.

Только подумайте, из-за ошибок, предвзятости — называйте как хотите — судейской бригады люди желают гибели другому.

В любом случае, я ещё не готова умереть, так что люди, желающие мне смерти, сразу блокируются, — подытожила Виноградная.

Меж тем это ведь не первый в истории дисциплины крупный скандал. Все мы помним историю восьмилетней давности, когда разразилась буря между техническим комитетом Международной федерации гимнастики и руководством российской федерации. Со стороны международной организации был направлен иск в арбитражный суд, в котором арбитры обвинялись в мошенничестве при сдаче экзаменов на права обслуживать соревнования. И случилось это почти перед Новым годом. Отстранение коснулось порядка 50 арбитров. Такое вот поздравление с наступающим праздником.

На этом Международная федерация не остановилась, и уже в июне 2013 года исключила представительницу Польши Марию Шишковскую из организации. Заодно временно отстранила шесть членов комитета. Среди них был главный российский арбитр Наталья Кузьмина.

Тогда все кричали, что отстранение направлено против доминирования России. Примерно похожие слова от Винер мы слышали и сейчас. И пока Россия пыталась добиться пересмотра дела, активно проходили все важные соревнования. Подавить россиян тогда не смогли — Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун привезли золото домой.

В итоге обвинения действительно сняли. Но только к концу 2013 года. Тогда вступился Спортивный арбитражный суд. Помнится, споры доходили до того, чтобы и вовсе исключить художественную гимнастику из олимпийской семьи. Опять же, только из-за судейства. Предвзятого и несправедливого. И вот спустя восемь лет Винер снова об этом заговорила.

И с ней правда сложно спорить. Судейство действительно неясно, даже Виноградная говорит о том, что оценки могут быть неточны, арбитры следят за выступлениями в режиме реального времени, видеоповторов у них нет. О какой тут компетентности может идти речь?

А почему Виноградная, которая так отстаивает арбитров, не вспомнила случай в 2000 году? Там, кстати, дело касалось непосредственно украинской спортсменки Елены Витриченко. После видеоповторов стало очевидно, что гимнастку засудил ряд экспертов. Виновники были отстранены от работы на год, а ещё 26 судей получили предупреждение и в итоге пропустили Олимпиаду в Сиднее.

Это было единственное серьёзное наказание арбитров за всю историю художественной гимнастики. Сейчас вот после всех этих скандалов кто-то проведёт расследование? Или всё так и останется на уровне постов украинской судьи в Facebook и одного материала на российском сайте?