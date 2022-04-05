«Испугалась Авериных?»: почему гимнастка Линой Ашрам завершила карьеру

Теперь официально. Линой Ашрам завершила спортивную карьеру. Да-да, это та самая гимнастка, которая сенсационно обыграла сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио. Теперь она меняет спортивный ковёр на тренерскую карьеру. Многие фанаты убеждены в том, что израильтянка ушла из большого спорта из-за боязни наших спортсменок. Но это совсем не так.

Ненастоящая победа

Само собой, скандал на Олимпиаде-2020 позволил узнать об израильской спортсменке всему миру. На Играх в Токио наши гимнастки считались главными фаворитками. Собственно, как и всегда. Мало кто сомневался, что золото достанется многократной чемпионке мира и безоговорочному лидеру многих лет Дине Авериной. Но мы помним, как всё в итоге обернулось. Линой, несмотря на падение предмета, оказалась выше Дины. Тем самым мы впервые за 20 лет лишились золота в художественной гимнастике. Много было споров, громких заявлений, обвинений в нечестном судействе, протестов, но золотая медаль всё равно осталась у Ашрам.

Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Не лишним будет отметить, что официальная российская сторона (сами спортсменки, тренеры) с самого начала претензий к израильтянке не предъявляли — всё недовольство было обращено к судьям. Те, в свою очередь, парировали все упрёки весьма уверенно. Их главный аргумент состоял в том, что программа израильтянки была сложнее.

Ашрам тоже топ-спортсменка

Но такая аргументация утешила немногих. Большинство людей в России до сих пор убеждены, что Ашрам победила на Олимпиаде незаслуженно. В связи с этим отношение к этой спортсменке сформировалось довольно посредственное. Однако надо понимать, что Линой — это не просто откуда ни возьмись появившаяся спортсменка, а одна из ведущих гимнасток прошедшего олимпийского цикла, которая планомерно шла к Играм и которая некоторыми даже воспринималась как одна из претенденток на бронзу турнира в Токио.

Чтобы доказать её «профпригодность», достаточно перечислить достижения: она является двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой европейских игр, шестикратным серебряным и пятикратным бронзовым призёром чемпионатов мира, в том числе в многоборье. Ашрам брала золото в серии финала Гран-при и побеждала на этапе Кубка мира в многоборье. Конечно, кто-то скажет, что победа на европейском первенстве в 2020 году стала возможной только благодаря отсутствию россиянок на турнире. Однако в таком случае нужно сказать и о том, что спортсменка всегда находилась рядом с нашими лидерами. Серебряные и бронзовые медали мировых первенств — важное тому подтверждение.

Линой Ашрам Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

К слову о мировых первенствах. Многие с нетерпением ждали очередного раунда противостояния между Авериными и Ашрам на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (он как раз прошёл почти сразу после Олимпиады). Но тогда сборная Израиля в полном составе снялась с турнира. С завершением карьеры Ашрам невозможным становится ответ россиянок на обидное поражение в Токио. Однако не стоит думать, что Линой поспешила уйти из спорта из-за боязни Дины и Арины. В социальных сетях некоторые пользователи действительно на полном серьёзе спрашивают у Ашрам, не испугалась ли она Авериных.

Линой решила уйти непобеждённой

Так вот, Линой Ашрам ушла из спорта в первую очередь потому, что могла себе позволить это сделать. Главная медаль в жизни любого спортсмена ею уже завоёвана. Лучше уж не будет. Стать двукратной олимпийской чемпионкой? А зачем оно ей надо? Точнее так, Ашрам прекрасно понимает, что это почти невозможно. И дело здесь не в страхе, а в возрасте. Линой через месяц будет 23 года. Это очень внушительный возраст для художественной гимнастики. А к следующей Олимпиаде она подойдёт в возрасте 25 лет! Добиваться каких-то супердостижений в таком возрасте почти невозможно. А раз так, зачем убиваться, тратить ещё три года на изнурительные тренировки, отказаться от личной жизни, развития в других областях? Ради чего? Чтобы просто поехать и вернуться ни с чем с Олимпиады-2024? Или ещё лучше: чтобы поехать в Париж и проиграть там Авериным? Согласитесь, такая себе мотивация.

Лучше уйти на пике. Непобеждённой. Собственно, так и поступила Ашрам. И как бы к её победе в Токио ни относились, она олимпийская чемпионка. Есть и будет ею всегда.