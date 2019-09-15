https://static.news.ru/photo/991e926a-d7c4-11e9-baa8-fa163e074e61_660.jpg Марк Газоль Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетболист испанской сборной Марк Газоль стал вторым игроком в истории, которому за один год удалось завоевать золотую медаль Кубка мира и стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сборная страны с Газолем стала обладательницей титула чемпионов мира 15 сентября, одержав победу над аргентинцами. Финальный матч прошёл в Пекине и завершился со счётом 95:75.

Летом испанец выиграл чемпионат НБА в составе «Торонто Рэпторс». До него таких высот достигал лишь Ламар Одом в 2010 году.

Ранее News.ru писал, что Газоль спас тонувшую в море женщину из Камеруна. В составе волонтерского движения он вышел в море, где заметил пострадавшую. Одной рукой она гребла, а другой придерживалась за обломок дерева.