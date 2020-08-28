Испанец Рафаэль Валлс сошёл с «Тур де Франс» из-за перелома бедра

https://static.news.ru/photo/ff36415c-eabe-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

33-летний испанец Рафаэль Валлс, представляющий команду Bahrain-McLaren, получил травму при падении во время 1-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». В больнице ему диагностировали перелом бедра.

О характере повреждений спортсмена сообщила пресс-служба команды. Также у Валлса выявлены поверхностные повреждения правого плеча, локтя и колена. Испанец успел проехать 153 из 156 км дистанции этапа. Семь других гонщиков команды добрались до финиша, хотя Ваут Пулс также угодил в завал. Врачи уже прооперировали Валлса.

Как писал NEWS.ru, победителем первого этапа «Тур де Франс — 2020» стал норвежец Александер Кристофф, представляющий UAE Team Emirates. Его время — 3.46,23. На втором месте оказался датчанин Мадс Педерсен из Trek-Segafredo. Третьим к финишу пришёл Кес Бол из Нидерландов (команда Sunweb).