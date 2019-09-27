https://static.news.ru/photo/3b4b7ab6-e121-11e9-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Патлис/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала на чемпионат мира по лёгкой атлетике в Доху по личному приглашению члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Исинбаева написала об этом на своей странице в Instagram, выложив фотографию из Дохи.

Итак, я в Дохе на Чемпионате Мира по лёгкой атлетике, по личному приглашению моего коллеги МОК, его величества эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани, — подписала фото Исинбаева.

Исинбаева задала вопрос своим подписчикам, спросив, что бы они сказали, увидев президента IAAF.

Даже не знаю, подскажите, что бы вы сказали, увидев президента IAAF? А ведь я его увижу сегодня вечером на торжественном открытии соревнований, — написала Исинбаева.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе стартовал 27 сентября и завершится 6 октября.