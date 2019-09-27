Фото: Михаил Патлис/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала на чемпионат мира по лёгкой атлетике в Доху по личному приглашению члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Исинбаева написала об этом на своей странице в Instagram, выложив фотографию из Дохи.

Итак, я в Дохе на Чемпионате Мира по лёгкой атлетике, по личному приглашению моего коллеги МОК, его величества эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани, — подписала фото Исинбаева.

Исинбаева задала вопрос своим подписчикам, спросив, что бы они сказали, увидев президента IAAF.

Даже не знаю, подскажите, что бы вы сказали, увидев президента IAAF? А ведь я его увижу сегодня вечером на торжественном открытии соревнований, — написала Исинбаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

И так, я в Дохе на Чемпионате Мира по лёгкой атлетике, по личному приглашению моего коллеги МОК, Его Величества, эмира Катара Шейха Тамим бин Хамад Аль-Тани Мы с моей @innaisinbaeva совсем скоро поедем на стадион поддержать наших девушек в прыжках с шестом и в прыжках в высоту, в квалификационных соревнованиях. Погода конечно ооочень жаркая и сильная влажность. Море огненное, бассейн прохладный. Даже не знаю, подскажите, чтобы вы сказали, увидев Президента ИААФ? А ведь я его увижу сегодня вечером, на торжественном открытии соревнований... So, I am in Doha at the World Championships in athletics, at the personal invitation of my IOC colleague HH Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Thank you so much @qatar_olympic for having me here!!! My @innaisinbaeva and I will soon go to the stadium to support our girls in the pole vault and high jump in the qualifying competitions. The weather is sooo hot and high humidity. The sea is fiery, the pool is cool. I don't know, tell me you, what would you say when you saw the IAAF President?

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе стартовал 27 сентября и завершится 6 октября.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков приехал на 16-й этап сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в преддверии своего выступления на чемпионате мира, писал News.ru.

News.ru в соцсетях