https://static.news.ru/photo/ced6be2c-1b22-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рекордсменка мира в прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стало неожиданным.

Сказать, что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад, — написала член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в своём Instagram.

Исинбаева добавила, что «санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта» и ей сложно понять, защищает ли права российских «чистых» спортсменов решение исполкома WADA, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведёт заседание 19 декабря, на нём будут обсуждаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.