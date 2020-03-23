https://static.news.ru/photo/1f849a42-6cd1-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: slutskayaofficial/instagram.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая ответила тем, кто считает её родственницей главного тренера футбольного клуба «Рубин» Леонида Слуцкого.

Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом, — написала Слуцкая под постом на странице своего Instagram.

Кроме того, призёр Олимпийских игр задалась вопросом, действительно ли её подписчики думают, что они похожи.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила об отмене всех соревнований в стране до конца сезона-2019/20, ранее писал NEWS.ru.