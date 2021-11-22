Ирина Слуцкая назвала пользу от работы спортсменов в политике

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Ирина Жук призналась, что не понимает, на каком основании Александра Степанова и Иван Букин получили столь низкие оценки за свои выступления. В разговоре с ТАСС наставница согласилась, что спортсмены находятся не в идеальной форме, но отметила прогресс в их действиях.

Понятно, что они сейчас не в оптимальной своей форме, они болели, много пропускали, но ребята идут вперёд. А оценки опускаются вниз. Почему? Можно сказать, что они что-то не сделали, что-то...