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Ирина Слуцкая назвала пользу от работы спортсменов в политике

13:11, 22 ноября 2021
Ирина Слуцкая назвала пользу от работы спортсменов в политике Ирина Слуцкая Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что навыки и умения бывших спортсменов могут помочь в политике. Она также считает, что для работы в Госдуме необходимо иметь высшее образование и поддержу со стороны избирателей. Своими мыслями бывшая фигуристка поделилась на странице в Instagram.

В Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Депутат-спортсмен, как и депутат-телеведущий, или депутат-врач, учитель, бизнесмен, артист, директор, военный... Ведь каждый из вышеперечисленных имеет высшее образование (а иногда и не одно) и/или ученую степень и прекрасно разбирается не только в своей теме, — сказала Слуцкая.

Среди заседающих в Госдуме бывших спортсменов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, Антон Шипулин и Николай Валуев.

Ранее Слуцкая объяснила, что спортсмены зарабатывают гораздо больше рабочих ввиду того, что «век атлета очень короток». А многие из них, по её словам, уходят из профессии, так и не добившись особых результатов.

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