Роднина прокомментировала новый статус Плющенко

https://static.news.ru/photo/7733d5f8-afe0-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что включение Евгения Плющенко в список тренеров сборной России не стало неожиданным обстоятельством. Это естественный процесс: если спортсмен является членом национальной команды, то и тренер автоматически приобретает этот статус.

Это не возведение в ранг... Как только спортсмен попадает в сборную страны, то тренер тоже становится членом сборной страны, — заявила Роднина.

Также она отметила, что Плющенко будет получать зарплату как тренер сборной России. Правда её сумма будет значительно отличаться от выплат в других видах спорта.

Но у нас таких ставок, как в футболе, в хоккее, нет. Здесь, наверное, сравнивать даже нельзя, — добавила она.

Ранее бывший наставник Трусовой Этери Тутберидзе назвала включение Плющенко в состав сборной бредом, а заслуженный тренер сборной России Татьяна Тарасова призвала не спешить с выводами. NEWS.ru писал, как отреагировала общественность на известие о новом тренере сборной и что даёт место в национальной команде Плющенко.