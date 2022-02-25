Иностранные фристайлисты не вышли на этап КМ в Челябинске, турнир отменён

Иностранные спортсмены не вышли на этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, говорится в протоколе на сайте Международной федерации лыжного спорта. Позже турнир был отменён. Ранее многие иностранные спортсмены и спортивные функционеры выступили против участия в состязаниях, проходящих на территории России, из-за обострившейся политической ситуации. 24 февраля началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Соревнования в ски-кроссе начались в пятницу с мужской и женской квалификации, в них приняли участие только российские спортсмены. В мужской части соревнований выступил двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Ридзик.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Также сообщалось, что баскетбольная Евролига перенесла матч ЦСКА против «Баварии», который должен был состояться 24 февраля, на фоне обострившейся ситуации на Украине, сообщает журналист Ариса Баркаса в Twitter.