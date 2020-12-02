Лопырёва планирует заманить иностранцев в РФ на чемпионат по хоккею с мячом

Посол ФИФА Виктория Лопырёва 5 декабря проведёт ежегодный фестиваль «Матрёшка» в Арабских Эмиратах. Она планирует пригласить иностранцев на Чемпионат мира по хоккею с мячом, который состоится в Сыктывкаре весной 2021 года.
Карантинные меры, введённые большинством государств, создали множество препятствий для делового сотрудничества и экспорта российских товаров. В этой связи значение для коммуникации с деловым сообществом ключевых регионов, в частности Ближнего Востока, сложно переоценить, — сказала она.
В настоящий момент неизвестно, смогут ли болельщики из других стран приехать в Россию, однако организаторы ожидают появления иностранных спонсоров и партнёров.
Гости смогут увидеть выступление народного артиста России, пианиста Юрия Розума, а также коллекцию российского дизайнера Анастасии Задориной.
«Матрёшка» проводится в Дубае с 2014 года с помощью российского посольства и Лопырёвой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Республики Коми не успевают закончить реконструкцию стадиона для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом. В частности, одной из главных проблем стала нехватка рабочих, связанная в том числе с пандемией коронавируса. Комментируя эту ситуацию, президент Владимир Путин посетовал, что в Республике Коми мало что изменилось с тех пор, как он когда-то работал в составе строительного отряда в регионе.