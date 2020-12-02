Лопырёва планирует заманить иностранцев в РФ на чемпионат по хоккею с мячом

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин перечислил изменения в этом виде спорта, которые произошли за 20 лет.

По словам фигуриста, спортсмены уже не копируют классические танцевальные программы и имеют свой оригинальный подход к постановке номеров. Мы закончили ту эпоху, когда брали тупо «Кармен» или «Лебединое озеро», классику...