Роберто Иньигес Роберто Иньигес Фото: kurskbasket/vk.com

Испанский специалист Роберто Иньигес покинул пост главного тренера женского баскетбольного клуба «Динамо» (Курск), сообщается на официальном сайте команды.

Под руководством Иньигеса баскетболистки «Динамо» выиграли девять из 10 матчей в чемпионате России и дошли до финала Кубка России, одержали победы в четырёх играх Евролиги и столько же проиграли. Также с испанцем «Динамо» стало победителем Кубка губернатора Курской области.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Момир Тасич. Под его руководством «Динамо» на домашней площадке обыграло екатеринбургский УГМК со счётом 84:71 в финале Кубка России, писал ранее NEWS.ru.

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