Испанский специалист Роберто Иньигес покинул пост главного тренера женского баскетбольного клуба «Динамо» (Курск), сообщается на официальном сайте команды.
Под руководством Иньигеса баскетболистки «Динамо» выиграли девять из 10 матчей в чемпионате России и дошли до финала Кубка России, одержали победы в четырёх играх Евролиги и столько же проиграли. Также с испанцем «Динамо» стало победителем Кубка губернатора Курской области.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Момир Тасич. Под его руководством «Динамо» на домашней площадке обыграло екатеринбургский УГМК со счётом 84:71 в финале Кубка России, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен