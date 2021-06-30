Имя решает: как ученики Тутберидзе неожиданно попали на этапы Гран-при

В фигурном катании необычайный всплеск эмоций могут вызывать даже на первый взгляд самые обычные вещи. Так, например, список участников этапов Гран-при — первого большого турнира сезона — стал темой номер один. И это неспроста. Практически в каждой дисциплине есть неожиданные имена. Рассказываем о главных сюрпризах.

Прежде чем приступить к обсуждению списков, объясним, по какому принципу спортсмены попадают в элитную серию. Есть несколько основных пунктов:

— фигуристы, которые вошли в топ-12 ЧМ-21;

— фигуристы, которые вошли в топ-24 мирового рейтинга за три года;

— фигуристы, которые вошли в топ-24 рейтинга лучших результатов сезонов 19/20 и 20/21.

Женщины

В это тяжело поверить, но в женской дисциплине места по этапам распределились наиболее справедливым образом. Впрочем, без неожиданных имён тоже не обошлось. Но об этом позже.

Елизавета Туктамышева Dmitry Golubovich/Global Look Press

По два (всего этапов в серии шесть) железных этапа получили главные героини чемпионата мира 2021 года Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Сильнейшие фигуристки планеты (заняли весь пьедестал ЧМ) смогут пересечься друг с другом не ранее финала серии. А вот этапы, где их можно будет встретить по отдельности до финала: Щербакова выступит во Франции и Китае, Туктамышева — в России и Канаде, Трусова — в США и Японии.

Все остальные участницы получили доступ на этапы Гран-при сезона-2020/21 за прошлые заслуги.

Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых в прошлом году лишились всех международных стартов — ISU отменил все большие турниры для юниоров. В связи с этим в учёт пошли результаты сезона-2019/2020. Валиева и Усачёва на юниорском чемпионате мира 2020 года завоевали два первых места. Поэтому они получили возможность выступить на двух этапах. Камила предстанет перед публикой в Канаде и России, Усачёва — в США и Японии.

А вот Хромых, которой не удалось попасть в призёры мирового первенства, достался только один этап Гран-при — в Китае. Отобраться на серию ей удалось благодаря топ-24 лучших результатов сезона.

Свои заслуженные два этапа получила в том числе и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная. Она выступит в Канаде и Франции. Софья Самодурова, которая также находится в топ-24 рейтинга по итогам нескольких сезонов, поедет только на один этап — в Китай.

А вот и анонсированное неожиданное имя в списке участников. Это Ксения Синицина. Юная фигуристка, которая не представляет ни школу Этери Тутберидзе, ни школу Алексея Мишина, поедет аж на два этапа. Как так получилось?

Дело в том, что фигуристка занимает высокое 11-е место в рейтинге лучших результатов. Этого достижения юная фигуристка добилась за счёт невероятно удачных выступлений на одном из этапов юниорского Гран-при в сезоне-2019/20. И даже несмотря на то, что Синицина весь прошлый сезон пропустила из-за травмы, былые достижения позволили ей начать соревновательный год с двух больших стартов.

Мужчины

Михаил Коляда Dmitry Golubovich/Global Look Press

На два этапа отобрались следующие фигуристы: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, Макар Игнатов и Даниил Самсонов. Каждый из этих фигуристов выполнил хотя бы один из обязательных пунктов (см. выше). Некоторые даже не ограничились одним. По одному этапу досталось Андрею Мозалёву и Петру Гуменнику.

И тут мы сталкиваемся с первой проблемой: по какому-то непонятному стечению обстоятельств Даниил Самсонов из группы Тутберидзе отобрался на два этапа, а Мозалёв с Гуменником — только на один. Да, по сравнению с Андреем и Петром у Даниила — лучший результат. Однако у Андрея в таком случае есть титул чемпиона мира среди юниоров, а Пётр стоит выше остальных в рейтинге.

К тому же в правилах нет такого, что условно «лучший результат» даёт больше преференций, чем остальные достижения. Поэтому при справедливом раскладе все трое парней должны были получить по этапу, но Самсонову досталось больше. Видимо, имя его наставника сыграло в этом не последнюю роль. Иначе всё это объяснить не получается.

Танцы

Впрочем, влияние имени Тутберидзе коснулось не только мужской дисциплины. В танцах тоже произошло нечто необъяснимое. Даже более непонятное, чем в случае с Самсоновым.

На одном из этапов примет участие пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе как раз сейчас тренируется в США и собирается в грядущем сезоне начать выступления по взрослым.

Всё бы, конечно, неплохо, да только танцевальный дуэт не выполнил ни одного обязательного пункта. Как в таком случае они могут попасть на Гран-при, совсем не понятно. Например, пара Софья Шевченко и Игорь Ерёменко и по месту в рейтинге, и по результату выше Дианы и Глеба, но их не допустили ни до одного этапа Гран-при.

Что ж, в сложившихся обстоятельствах приходится констатировать очевидное. Влияние Тутберидзе в фигурном катании очень велико. Во всех смыслах.