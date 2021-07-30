«Им надо что-то хрюкать»: Тарасова о словах Мёрфи про допинг в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американского пловца Райана Мёрфи о допинге в России. Её слова приводит «Чемпионат».

Ранее спортсмен из США усомнился, что победа коллеги из России Евгения Рылова на Играх в Токио была честной.

Американцы слабее, им надо что-то хрюкать про допинг. Надо воспринимать именно так — мы зашли в свинарник, а вокруг разрисованные свиньи в цветах их флага, — заявила Тарасова.

Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанцию 200 метров на спине. На данный момент в копилке сборной России 10 олимпийских золотых медалей.

Также сообщалось, что российский пловец Евгений Рылов отреагировал на заявление американского соперника Райана Мёрфи, который сообщил, что на него психологически давит участие в нечистых Играх.