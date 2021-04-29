Илья Авербух и Лиза Арзамасова ждут ребёнка

https://static.news.ru/photo/d62f5fb0-a98f-11eb-963e-96000091f725_660.jpg Лиза Арзамасова, Илья Авербух Фото: averbukhofficial/instagram.com

Хореограф Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова поделились радостным известием. Звёзды ждут ребёнка. Постановщик опубликовал видео в Instagram, на котором заметен округлившийся живот Лизы.

Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели! — написал Авербух.

Для пары это первый общий ребёнок.

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста. Их союз вызвал бурную реакцию общественности. Поклонники как спортсмена, так и артистки знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.

Кроме того, известный российский постановщик воспитывает сына Мартина от первого брака с Ириной Лобачёвой.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух отреагировал на переход пары фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов к тренеру Этери Тутберидзе. Слова Авербуха приводит Sport24.