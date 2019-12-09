Олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко надеялась на другое решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России.
Что нам остаётся, только сожалеть о принятом решении. Наверное, это прозвучит пессимистично, но оно было ожидаемым, к сожалению. Я ему не удивлена. Конечно, маленькая надежда тешилась. Мы надеялись, что нас допустят и будем иметь шанс соревноваться с сильнейшими спортсменами мира под российским флагом, — сказала Ильченко корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, российская пловчиха обвинила в решении исполкома спортсменов, которые сознательно употребляли допинг.
Каждый должен покопаться в себе, прежде всего. Вина лежит на спортсменах, которые сознательно употребляли допинг. Они виноваты в том, что «чистые» спортсмены, которые имели шансы, работали, стремились, много лет потратили, чтобы достичь вершин, дойти до уровня сборной, на их совести происходящее. О посредственности рассуждать сложно, нам бы хотелось другого исхода. Весь труд умножен на ноль. Мы можем только сожалеть и разводить руками, — заключила она.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет и лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала NEWS.ru, что ожидала принятия такого решения.
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