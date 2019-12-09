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Бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что теперь на реформацию российского спорта есть целых четыре года.

К этому всё шло — боевое решение, общественность была готова. Не было полной неожиданностью. Конечно, я опечален, но тут делать нечего, необходимо проводить реформацию российского спорта, а именно уделить внимание...