Главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху не позавидуешь: пандемия коронавируса оказалась похлеще допинговых скандалов и поставила под сомнение проведение ближайшим летом очередной Олимпиады в Токио. NEWS.ru оценивает кризисную ситуацию, сложившуюся в мировом спорте, и выделяет основные сценарии развития событий с проведением Игр-2020.

Чем завершится эстафета фонарей-подсвечников

Ещё несколько дней назад руководство МОК сохраняло поистине олимпийское спокойствие и излучало оптимизм в неумеренных дозах на фоне всеобщего уныния и кризиса, вызванного распространением смертельной инфекции по планете и отмены всех международных и национальных соревнований по принципу домино. Даже когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе чемпионата Европы — 2020 на следующий год, Томас Бах и его окружение не давали повода усомниться, что Олимпиада в японской столице пройдёт в заранее установленные сроки. Хотя стартовать она должна была лишь на полтора месяца позднее (24 июля), чем футбольный Евро (12 июня).

До поры до времени этот олимпийский оптимизм поддерживался как фактами, так и официальной позицией правительства Японии. Последнее объясняется просто: принимающее Игры азиатское государство уже потратило на организацию главного спортивного фестиваля четырёхлетия более $12 млрд, и перенос или тем более отмена Олимпиады стали бы тяжелейшим ударом по экономике страны, который забрал бы из бюджета страны ещё около $6 млрд.

Что касается позитивных фактов, то таковых можно отметить как минимум два. Во-первых, в самой Японии, несмотря на соседство с главным очагом пандемии — Китаем, эпидемиологическая обстановка вполне спокойная и находится под контролем. Во всяком случае, эскулапам из Страны восходящего солнца удалось зафиксировать цифры заболевших коронавирусом в пределах тысячи человек, из которых примерно четверть уже вылечились. Правительству даже не пришлось вводить строгий карантин — и это несмотря на известную густонаселённость крупных городов страны.

XinHua/Global Look Press

Во-вторых, в конце минувшей недели в Японию прибыл олимпийский огонь, зажжённый по традиции на родине Олимпиад — в Греции. И уже в ближайший четверг, 26 марта, факел с огнём Игр должен начать свой путь продолжительностью 121 день по всем 47 префектурам страны, начиная с Фукусимы. И пусть греческая часть эстафеты была отменена, в самой Японии изменять традиции не намерены, анонсировав участие в ней многих звёзд спорта и культуры. Логику организаторов понять просто: раз эстафету олимпийского огня не отменили, то и сами Игры должны стартовать в срок, когда факел будет доставлен в Токио.

Правда, самые свежие новости из Страны восходящего солнца заставляют применять термин «факел» в переносном смысле: из-за пресловутой эпидемии участники эстафеты несут в руках фонари-подсвечники. И так будет продолжаться до тех пор, пока МОК не примет окончательное решение о судьбе Игр в Токио.

Канада и Австралия — против Олимпиады

Между тем английская Daily Mail уже прогнозировала вариант развития событий, который можно было бы назвать компромиссным — проведение всех соревнований в рамках Игр-2020 без зрителей. Разумеется, это обернулось бы серьёзными убытками для организаторов Олимпиады по статье «реализация билетов» и ввиду возврата болельщикам немалых денег за уже купленные билеты. Однако финансовый коллапс мог бы иметь куда большие масштабы (вспомним про доходы от реализации телевизионных прав, спонсорские контракты с крупнейшими компаниями, выручку от продажи сувенирной продукции и прочее), если бы Игры-2020 были отменены или перенесены, скажем, на год-два.

Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

А ведь последние события как раз дают основания полагать, что Олимпиада в Токио в лучшем случае будет отложена на месяц-другой. На то есть два главных аргумента. Первый — общая эпидемиологическая ситуация в мире. Пока пандемия не пойдёт на спад, многие страны не откроют свои границы, и даже в относительно благополучную с медицинской точки зрения Японию смогут прибыть далеко не все спортивные делегации.

Второй аргумент — чисто спортивный. Повальная отмена квалификационных соревнований в подавляющем большинстве из 33 видов спорта, представленных в программе Игр, привела к тому, что около половины всех олимпийских лицензий (4700 из 11 тысяч) пока остаются неразыгранными. Возникает вопрос: когда этот пробел можно будет устранить, если весь мировой спорт ещё минимум месяц будет пребывать в замороженном состоянии, а до старта Олимпиады останутся считаные месяцы, можно сказать, недели? Да и каково будет спортсменам, получившим право стартовать в Токио, форсировать набор физических кондиций после длительного карантина и чем компенсировать дефицит контрольных соревнований и турниров?

Поэтому уже сейчас из разных уголков Земли слышатся всевозможные призывы, а порой даже ультиматумы, требующие отложить или отменить Игры-2020. Причём столь радикальной позиции придерживаются как отдельные спортсмены, так и федерации по видам спорта той или иной страны, а порой и целые национальные олимпийские комитеты. В Канаде, например, заявили, что не будут отправлять своих атлетов в Токио, если Олимпиаду не отложат на год. И в Австралии пришли к мнению, что к ближайшему лету не смогут собрать полноценно готовую олимпийскую сборную.

НОК ряда стран — Колумбии, Норвегии, Сербии, Словении, Хорватии — отправили Томасу Баху письма с просьбой перенести Игры. С аналогичными заявлениями выступили федерации лёгкой атлетики и плавания США, да и всемирная легкоатлетическая федерация World Athletics придерживается мнения, что проведение Олимпиады в первоначально запланированные сроки нежелательно и практически невыполнимо.

«Человеческие жизни имеют приоритет над всем»

Любопытно, что антидопинговые организации тоже склоняются к тому, что МОК должен перенести Игры-2020 в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) констатировало факт усложнения своей работы в условиях пандемии, внеся в регламент новые рекомендации и поправки. А их американские коллеги из USADA открытым текстом заявили, что Олимпиаду следует отложить.

Мы согласны с тем, что Игры должны быть отложены, к сожалению, на год во имя справедливости в отношении спортсменов, пока их жизнь не станет лучше, а также по той причине, чтобы Олимпиада в Токио не стала потенциально самой «грязной» в истории ввиду значительного сокращения антидопинговых активностей, — приводит сайт «Матч ТВ» слова гендиректора USADA Трэвиса Тэйгарта.

Массированная информационная атака привела к тому, что и в правительстве Японии уже не готовы до конца отстаивать идею проведения Игр в июле-августе нынешнего года любой ценой. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что полная отмена Олимпиады даже не рассматривается, но её перенос на другие сроки не исключён, если не будет возможности провести соревнования в полном формате. То есть обязательно со зрителями на трибунах арен и без каких-либо сокращений и ограничений по программе состязаний.

После столь мощной «артподготовки» руководству МОК не оставалось ничего, кроме как в опубликованном 23 марта официальном релизе подтвердить вероятность переноса Олимпийских игр в Токио. Правда, в коммюнике сделана оговорка, что МОК тоже не рассматривает вариант с отменой Игр и не будет спешить с принятием решения, отмерив себе не менее четырёх недель для необходимых консультаций с государственными органами Японии, теле- и радиовещательными компаниями, а также представителями спонсоров.

Томас Бах Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Также Томас Бах написал письмо мировому спортивному сообществу, в котором сделал акцент на том, что защита здоровья всех потенциальных участников Олимпийских игр и содействие сдерживанию пандемии коронавируса является основополагающим принципом МОК.

Человеческие жизни имеют приоритет над всем, включая организацию и проведение Игр, — подчеркнул Бах.

И завершил своё послание спортсменам красивым сравнением: