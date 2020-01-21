Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил на домашнем паркете московскому ЦСКА со счётом 63:82 (13:17, 17:18, 21:23, 12:24) в очередном матче Единой лиги ВТБ. Тяжёлый форвард «сине-бело-голубых» Владислав Трушкин в интервью журналистам объяснил причину поражения «армейцам», а также рассказал, что думает о «Матче звёзд», в голосовании которого он занимает одну из лидирующих позиций.

— Все в ЦСКА помнят поражения, никому их никогда не прощают, а в Москве вы укололи «армейцев» достаточно больно в первом кругу. Понимали, что в этот раз они приедут точно играть не на поражение?

— Прежде всего, хочу сказать, что «Зенит» всегда одинаково настраивается на каждого соперника, и так как у нас большое количество новичков, то есть мы всё ещё в процессе построения новой командной химии. Неважно, приезжает ЦСКА, «Парма», «Жальгирис» и так далее, естественно, на «красно-синих» настрой запредельный, поскольку ты понимаешь, что нет моментов для уступки — цена маленькой ошибки очень высока. Когда такое количество игр, как в этом сезоне, ты уже просто не помнишь, забываешь то, что было до, потому что, по-моему, мы играли с ними в октябре, и это была лишь вторая игра для нас сезоне, первая в рамках Единой лиги ВТБ. Сейчас пошёл уже январь, то есть пять месяцев позади. Мы стали совсем другими, они тоже. Плюс сейчас была двойная неделя в Евролиге, и большую разницу оказало, кто из нас окажется свежее и в принятии решений, и в физике.

— Является ли отсутствие свежести «Зенита» тем факторам, что счёт в четвёртой четверти не позволил команде быть конкурентоспособной, потому что в первых трёх десятиминутных борьба была очень равная, а вот в последней как будто коллектив потерял контакт?

— Я думаю, повлияли ошибки. Не очень удачная игра вообще получилась. Если ты только защищаешься в игре с ЦСКА, но проводишь плохие атаки, то нет возможности выиграть, потому что так или иначе на каждой позиции два-три классных исполнителя, и невозможно защищаться с ними на ноль, они всё равно что-то забьют, нужно отвечать тем же.

— Как относитесь к тому, что колоссальное число болельщиков на «Матч звезд» выбрали именно вас, впереди только заслуженные ветераны.

— Честно? В этом году я не так пристально следил за этим голосованием — это раз. Второе — сейчас будет небольшой укольчик в сторону российского баскетбола: если вы в целом посмотрите на количество людей, которые сейчас играют, ну, там не так много людей не ветеранов. Поэтому, мне, конечно, приятно быть вместе с опытными ребятами, потому что ты учишься у них каким-то моментам, они гораздо дольше в этом «бизнесе», как сейчас принято говорить, они больше знают, видели больше опасные моменты, помогают.

— Четыре человека у вас в команде с количеством матчей больше 200: Дима Хвостов, Женя Воронов, Антон Понкрашов. Это в плюс или всё-таки тяжело?

— «Тяжело или нет» — это лучше спрашивать у них. Со стороны они как будто становятся моложе, как хорошее вино, которое с годами только лучше, потому что добавляется опыт, мудрость, сохраняется спокойствие, но во время игры ты не думаешь об этом. Ребята подсказывают, благодаря такому количеству матчей, которые они прошли, тренерам, причем с большой буквы, они решают, как грамотно взаимодействовать и так далее.