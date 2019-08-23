https://static.news.ru/photo/87812ac8-c571-11e9-b33d-fa163e074e61_660.jpg Глеб Калараш Фото: Сергей Булкин/News.ru

Линейный сборной России по гандболу Глеб Калараш подписал новый контракт с клубом «Вардар» из Македонии.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), Калараш в прошлом сезоне выиграл в составе «Вардара» чемпионат Македонии, СЕХА-лигу и Лигу чемпионов. После окончания сезона из-за финансовых проблем македонцев все игроки получили статус свободных агентов. Калараш заключил контракт с украинским «Мотором», а после объявления о том, что «Вардар» продолжит существование, вернулся в Македонию и подписал соглашение с клубом на два года.

В карьере Калараша также выступления за «РГУФК-Чеховские медведи» и питерскую «Неву», с которой выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата России, стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка вместе с «Мотором», провёл сезон за «Магдебург» (Германия), а прошлым летом переехал в «Вардар».

Участник чемпионата Европы (2016) и чемпионатов мира (2017, 2019) в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по гандболу впервые обрёл титульного спонсора, писал News.ru.