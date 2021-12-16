«Идите в жопу»: Траньков ответил, любит ли он Медведеву

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что его несправедливо обвиняют в нелюбви к двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, сообщает Sport24.

Я поставил 6,0 (наивысшая оценка в программе «Ледниковый период». — NEWS.ru) — все признаются этой паре в любви. Все их хвалят. А мне всегда пишут, что я не люблю Медведеву. Так вот. Те, кто это пишет... Идите в жопу! — заявил Траньков.

В новом сезоне «Ледникового периода» двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступала в паре с блогером Даней Милохиным.

Ранее стало известно, что российская фигуристка, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева и известный тиктокер Даня Милохин снова поцеловались во время исполнения совместного номера на телевизионном шоу «Ледниковый период».