https://static.news.ru/photo/99aba726-5ba0-11ea-9e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Einecke via imago-images.de/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса.

В заявлении отмечается, что IBU готов следовать любым требованиям, которые будут предъявлены национальными властями или международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения. На 28 февраля соответствующие органы не запрашивали и не сообщали IBU об отмене каких-либо из оставшихся биатлонных соревнований.

Подготовка к остальной части сезона продолжается, как и планировалось. Тем не менее IBU продолжает следить за ситуацией в режиме реального времени и поддерживает регулярные контакты с органами здравоохранения, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте IBU.

Отмечается, что IBU может отменить соревнования, если этого потребуют соответствующие органы.

Ранее СМИ сообщали о том, что седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса. Мэр Нове-Место Михал Шмарда заявил, что окончательное решение по поводу проведения этапа будет принято в начале марта, писал NEWS.ru.