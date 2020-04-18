IBU по ошибке отправил Фуркаду Большой хрустальный глобус

https://static.news.ru/photo/63f11f0e-8156-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Jussi Nukari via imago-images.de/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) ошибся и отправил приз за победу в общем зачёте Кубка мира Мартену Фуркаду, хотя он не должен был получить Большой хрустальный глобус.

О недоразумении рассказал сам 31-летний француз в прямом эфире Instagram.

Большой хрустальный глобус должен был быть отправлен Йоханнесу (Бё. — NEWS.ru), но был прислан мне, а мой Малый глобус, за победу в индивидуальном зачёте, — ему. Я предложил ему оставить трофеи, он особо не возражал, — заявил Фуркад.

Именитый спортсмен заверил карьеру 14 марта. По итогам сезона он победил в спринтах и индивидуальных гонках. Такое достижение награждается Малым хрустальным глобусом. Йоханнес Бё второй раз в карьере выиграл общий зачёт и должен был получить Большой хрустальный глобус.

Мартен Фуркад семь раз побеждал в Кубке мира, что является рекордом. Он 13 раз становился чемпионом мира. Больше него побеждал только норвежец Уле Эйнар Бьорндален — 20 раз. Фуркад также пять раз выигрывал золото Олимпийских игр и дважды серебро.

NEWS.ru писал, что Фуркад объяснил, почему не хочет работать тренером.