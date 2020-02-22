Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала про атмосферу в национальной сборной.

У нас у каждой спортсменки свой тренер, и я считаю, это хорошо для нас, так как реализована индивидуальная подготовка для каждого спортсмена, которая помогает ему. При этом у нас остаётся...