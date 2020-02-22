https://static.news.ru/photo/0c701c2e-5575-11ea-94a9-fa163e074e61_660.jpgАлександр КасперовичФото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело из-за использования тренером Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, — приводит заявление IBU ТАСС.
Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.