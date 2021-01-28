Глава комиссии IBU оценил участие Майгурова и Тихонова в сокрытии допинга

https://static.news.ru/photo/406923f6-615c-11eb-b90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава специальной комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по расследованию коррупции и допинга Джон Тэйлор прокомментировал причастность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и бывшего президента СБР Александра Тихонова к нескольким случаям коррупционных нарушений.

У нас нет доказательств конкретной причастности президента СБР Виктора Майгурова к сокрытию положительных результатов допинг-тестов Евгения Устюгова при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Касательно его роли в применении допинга российскими спортсменами — требуется дополнительное расследование, — сказал Тэйлор на пресс-конференции.

Что касается Тихонова, то глава комиссии добавил, что он был вице-президентом IBU и у них есть пара претензий к нему.

Для нас стало сюрпризом, что он остался на должности после серьёзного уголовного преследования в России. В новой конституции IBU это будет невозможно. Также с ним произошло ещё два инцидента: Николь Реш (бывший генеральный секретарь IBU) сказала, что получила от него шкатулку, которую можно было принять за взятку за отказ от возбуждения дел против трёх россиян в 2009 году. Также [Григорий] Родченков (информатор WADA) говорил, что Тихонов обсуждал с ещё тремя людьми возможность дачи взятки Андерсу Бессебергу, — подчеркнул Тэйлор.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и он был лишён золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Специальная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского юриста Джона Тэйлора пришла к выводу, что бывший президент IBU и генеральный секретарь Николь Реш нарушали правила ради интересов России в вопросах антидопинга без веских оснований, писал NEWS.ru.