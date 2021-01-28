IBU будет контролировать все национальные биатлонные федерации

https://static.news.ru/photo/68c3355c-6158-11eb-bec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международного союза биатлонистов Улле Далин, комментируя доклад комиссии IBU по расследованию коррупции и допинга, заявил, что организация будет контролировать все национальные федерации, чтобы они соответствовали стандартам прозрачности.

Мы надеемся, что этот тёмный период останется навсегда в нашей истории и не помешает нашему движению в светлое будущее, а эти проступки никогда более не повторятся. Мы будем следовать рекомендациям комиссии по итогам этого исследования и будем контролировать не только, чтобы IBU, но и все национальные федерации соответствовали высоким стандартам честности и прозрачности, — сказал Далин на пресс-конференции.

Ранее специальная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского юриста Джона Тэйлора пришла к выводу, что бывший президент IBU и генеральный секретарь Николь Реш нарушали правила ради интересов России в вопросах антидопинга без веских оснований.

Кроме того, согласно докладу комиссии по расследованию коррупции и допинга, есть подозрения, что Андерс Бессеберг получал взятки от российской стороны, писал NEWS.ru.